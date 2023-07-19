La relación entre Mick Jagger y Melanie Hamrick comenzó en el año 2014, cuando él ya era un septuagenario y ella se encontraba en la floreciente etapa de sus treinta años. Melanie, exbailarina de ballet en el Metropolitan Ballet Theatre y coreógrafa, es la madre del octavo hijo de Mick, Deveraux, quien actualmente tiene 6 años. Pronto, este niño podrá presenciar el matrimonio de sus padres, consolidando aún más la sólida unión entre ellos.

Para el líder de los Rolling Stones, este será su tercer matrimonio, habiendo pasado previamente por las uniones con Bianca Jagger y Jerry Hall. Sin embargo, su relación con Melanie ha sido tomada con mayor calma antes de dar el paso hacia el altar.

La noticia de su compromiso matrimonial se dio a conocer gracias a dos fuentes confiables. Por un lado, un documental reveló detalles sobre la relación, y por otro, los amigos cercanos de la novia filtraron los planes de boda a un diario británico. Esta revelación causó una verdadera "tormenta" de emociones en el entorno de la pareja.

Cómo fue el compromiso de Mick Jagger y Melanie

Como muestra de su amor y compromiso, Mick Jagger obsequió a Melanie un anillo de diamantes valuado en más de 100.000€. Aunque algunos puedan verlo como un capricho de un millonario enamorado, los expertos afirman que se trata de una alianza de compromiso. Melanie misma ha resaltado esta situación ante sus íntimos, amigos y familiares, dejando en claro que no tiene ninguna duda de casarse con el legendario músico.

A pesar de que algunos periodistas especializados puedan tener sus reservas, parece que esta vez perderán la apuesta. Las campanas de boda están sonando, y es una melodía que Mick Jagger conoce bien y que, al parecer, añoraba. Solo queda por saber cuándo, dónde y cómo se llevará a cabo la esperada ceremonia.

La entrada de Melanie en su vida fue durante un período de luto, ya que en 2014 falleció su novia de más de una década, la exmodelo y diseñadora L'Wren Scott. Desde aquel primer encuentro en Tokio, Mick y Melanie han construido un futuro consolidado y prometedor juntos.