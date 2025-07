Tras el anunció de la baja de las retenciones por parte del Presidente, Javier Milei, el sábado en la expo Rural, especialistas aseguraron que existe un riesgo de que la medida afecte los precios y se termine trasladando a la mesa de los argentinos.

Se espera un aumento de la carne, el pollo, el cerdo, el pan, la leche, los aceites y los biocombustibles -que podrían poner presión sobre los precios de la nafta y el gasoil-, el efecto sería marginal y acotado, por única vez.

Respecto a este tema, el presidente de Federación Agraria Argentina en Gualeguaychú, Matías Martiarena, analizó la medida anunciada por el Gobierno nacional. Consultado en Ahora o Nunca, por Ahora Cero Radio, Martiarena explicó que en el caso del agro, el impacto de las medidas se verá reflejado en el corto plazo: “En lo agrícola, se ve en 15 días. Esta disminución se verá reflejada en la pizarra de Rosario, que es la referencia para todo el país”, indicó.

Sin embargo, el panorama es distinto en el rubro cárnico. “En carne, lo que exportamos representa solo el 20% de lo que producimos para faena. Hasta que eso se traslade al precio final, va a pasar un tiempo. No me animaría a decir cuánto, pero el consumidor lo tiene que convalidar”, sostuvo el dirigente rural.

Martiarena puso el foco en la situación de consumo actual como un factor determinante: “Hoy la inflación baja porque la gente no consume. Si tenemos una suba y no se puede vender la carne, no va a subir. Va a generar presiones que tal vez esta vez tenga que absorber el mercado”.

Además, recordó un fenómeno habitual en la cadena de comercialización: “Ha pasado muchas veces que la hacienda subió y en la carnicería también, pero cuando la hacienda bajó, la carne no bajó. La diferencia es que antes la gente compraba igual. Hoy no”.

Martiarena remarcó que el consumo de carne vacuna es hoy uno de los más bajos de los últimos años. “Se ha suplantado por pollo y cerdo. En vez de comprarte un kilo de paleta, te comprás un pollo que es más barato”, graficó. Y explicó que el problema de fondo sigue siendo la debilidad del poder adquisitivo: “Nuestro principal cliente no es Europa. Es Doña Rosa, que va a comprar para hacer una chuleta”.

En ese sentido, desestimó la idea de que la baja de retenciones derive en una fuga masiva de carne al exterior en desmedro del mercado interno. “No es que todo lo que querramos exportar lo podemos exportar. Los mercados son acotados. Tenemos una industria frigorífica que está con un 40% de capacidad ociosa. Cerró un frigorífico exportador en La Pampa la semana pasada”, detalló.

“El riesgo de quedarnos sin carne o pagarla mucho más cara por mandar todo afuera no es tan lineal”, aclaró. Y agregó que lo que hoy se exporta en general es carne que el consumidor argentino no suele elegir: “La vaca vieja que se va a China para hacer subproductos, y el novillo de 600 kilos, que al paladar argentino no le gusta. A nosotros nos gusta la carne más tierna”.

Sobre el futuro del consumo, Martiarena señaló que el gran desafío será recuperar el poder adquisitivo del consumidor argentino. “Si mejora la situación económica y el bolsillo de la gente, vamos a volver a los niveles de consumo de carne vacuna que tuvimos. No es que nos volvimos vegetarianos: no pudimos seguir comprando”.