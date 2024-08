La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia finalmente decidió que Emerenciano Sena y Marcela Acuña sean juzgados como 'partícipes primarios' y no como 'coautores' del femicidio de Cecilia Strzyzowski, en una decisión que contraria al pedido realizado por la familia de la víctima y por el gobierno de Leandro Zdero.

La decisión le da la razón al Equipo Fiscal Especial (EFE) que investigó el caso y mantiene el planteo original, que ubica a César Sena como único acusado de la autoría del crimen, y señala a sus padres como "facilitadores" a la hora de planear el crimen.

Esta hipótesis del caso planteada por el EFE (conformado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado) no había caído bien entre la familia de Cecilia ni el gobierno provincial, quienes están constituidos en la causa como querellantes. Es por eso que en abril, luego del pedido de elevación a juicio que habían realizado los fiscales, habían planteado un recurso de apelación ante el Juzgado de Garantías.

La diferencia radica en la acusación pero no en el fondo. En cualquiera de los dos casos, la condena (de ser hallados culpables) es de prisión perpetua.

Puede interesarte

El mes pasado, el juez de Garantías N°2 de Resistencia, Héctor Sandoval, había hecho lugar al pedido de las querellas de la madre de Cecilia y del gobierno de Chaco, que se habían opuesto a que Emerenciano y Acuña sean juzgados como partícipes primarios del crimen.

Sandoval le dio la derecha al gobierno y a la familia de Cecilia. En su presentación, había fundamentado que "es incontrastable que entre los imputados Marcela Acuña, Emerenciano y Cesar Sena, existió una predeterminación, una planificación, una reflexión madura y fría de cometer el homicidio". Para ello puso el foco en el plan posterior para deshacerse del cuerpo de Cecilia.

Al momento solo se encontraron huesos humanos demasiado carbonizados para poder corroborar una identidad a través del ADN.

Ante esa resolución de Sandoval, los fiscales habían decidido apelar para pedir que se mantenga la figura del partícipe primario. Consideraron que el juez "se excedió" en sus funciones.

“El señor Juez de Garantías no sólo no fundamentó sus decisiones en base a las funciones propias de un juez de control, sino que, de manera evidente, se excedió al realizar una interpretación y valoración paralela de los elementos probatorios", plantearon en un escrito.

Es por ese motivo que el EFE planteó su oposición y este martes logró que les den la razón. El dictamen lleva la firma de los jueces Hector Geijo, Vanesa Fonteina y Daniela Meiriño. En los próximos días se conocerán los fundamentos.

"Veremos qué hacemos. Tenemos que hablar con la madre que está muy molesta. Entiende que se dilata el inicio del juicio", plantearon a Clarín desde la defensa de la familia Strzyzowski. Es que las querellas tienen aún la opción de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chaco, pero evaluarán con la familia los pasos a seguir.

Puede interesarte

A todo esto, Casación tiene que resolver un planteo interpuesto por la defensa de los Sena, que dilata aún más la elevación a juicio del caso. Por todas estas demoras se espera que los tres Sena y los cuatro colaboradores acusados de encubrimiento recién sean juzgados a comienzos de 2025.

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 cuando ingresaba al domicilio de Santa María de Oro 1460, donde vivían sus suegros. Allí llegó junto a César, su pareja, con la promesa de un viaje a Ushuaia y un cambio de vida. La fiscalía sostiene que fue asesinada durante la mañana y que luego su cuerpo fue llevado a un campo familiar para ser incinerado. Plantean que César fue el autor, mientras que los padres colaboraron al facilitar el terreno para que se cometa el crimen.

Este lunes, la hermana de Cecilia, Ángela, tuvo un accidente a bordo de la camioneta de Gendarmería que se encarga de su custodia, cuando reventó una cubierta en una ruta del sur mientras se dirigía a su trabajo.

El coche volcó en la ruta, por lo que la joven debió ser trasladada al hospital. "Tiene lesiones de consideración", señalaron a Clarín desde su entorno. De acuerdo al informe médico publicado por Diario Chaco, la joven sufrió una "rectificación de la lordosis fisiológica cervical"

Gloria Romero, madre de Ángela y Cecilia, estalló en bronca en sus redes sociales. Es que ya había denunciado meses atrás que las camionetas de gendarmería que se encargan de la custodia de ambas tenían problemas con los neumáticos y los repuestos.

"Fe una desgracia con suerte que no debería haber pasado y que yo advertí durante meses el tema de la camioneta y las ruedas. Cuatro cubiertas, una locura, la próxima vez puede ser peor", protestó en Instagram

"No saben lo que sería para mí si pierdo mi única hija. Gracias a la gente que me apoya, no estoy bien, no tengo ganas de estar en las redes, necesito tiempo", expresó.