El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que las temperaturas bajaron considerablemente en Entre Ríos, con ayuda del viento sur. Las mínimas descendieron hasta los 12 y 13 grados este lunes 19 de enero.

Se prevén buenas condiciones del tiempo en la provincia para hoy. El cielo estará despejado, con muy poca nubosidad. Las temperaturas máximas subirán hasta los 27 y 28 grados. Durante la semana volverán las térmicas.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 19 de enero

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día con cielo entre algo y ligeramente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. El día comienza despejado y luego se prevé cielo algo y parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 27 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 13 grados de mínima y 27 grados de máxima, con cielo algo y ligeramente nublado.



