La Selección Argentina se entrena en el Red Bulls Performance Center este sábado al mediodía en Nueva Jersey, en la última práctica previo a la final del Mundial contra España, que arrancó más tarde de lo previsto por lluvias y tormentas. En tanto, el elenco de Luis de la Fuente suspendió los ejercicios en campo.

El entrenamiento de hoy, a diferencia del viernes, fue a puertas abiertas para la prensa en los primeros 15 minutos. Sin embargo, los jugadores iniciaron en el gimnasio y salieron más tarde de lo planeado al campo.

De esta manera, si bien se entrenaron bajo la lluvia, Argentina le saca ventaja a España, que decidió cancelar su práctica en el campo de juego "siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos", según indicaron.

Del lado del cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidieron esperar un poco que el clima mejorara y finalmente pudieron entrenarse. En los trabajos, como es habitual, el DT repartió 13 pecheras y la novedad fue que le entregó una a Gonzalo Montiel y no a Nahuel Molina, lo que podría ser un indicio del once de la final, aunque no está confirmado que Cachete vaya de entrada.

Además, le dio pecheras a los diez titulares del otro día ante Inglaterra, más Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes podrían ingresar en el once. El volante de Inter Miami competiría con Giuliano Simeone, mientras que el de Betis podría meterse por Leandro Paredes, quien no está al cien por ciento. En este último caso, el 5 sería Enzo Fernández y Lo Celso jugaría más adelantado.