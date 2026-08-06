Organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentraron bajo la lluvia frente al Congreso de la Nación, en contra de la Ley de Propiedad Privada antes del inicio el debate en el Senado que impulsa La Libertad Avanza (LLA).

Varias agrupaciones, entre las que se encuentran el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista (IS) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE),entre otras, se posicionaron sobre Avenida Entre Ríos y en la plaza situada frente al Parlamento.

Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización por parte de los gremios y las organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la iniciativa.

Las áreas más afectadas, en cuanto a los vallados y la presencia policial, se encontró en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que partieron desde la Avenida 9 de Julio avanzaron de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

Incidentes

Alrededor de las 16:40 se desplegó un operativo policial en frente del Congreso. Los agentes y un camión hidrante se posicionaron sobre el vallado.

Los manifestantes respondieron de forma desafiante, les tiraron botellas y demás proyectiles.

Un grupo tiró una valla, por lo que el camión hidrante les tiró chorros de agua para que se dispersen. El personal reubicó el vallado y la situación no pasó a mayores.

Pasadas las 17 horas, nuevamente, un grupo de manifestantes se acercó al vallado y las fuerzas de seguridad respondieron con el camión hidrante. Además, algunos acusaron síntomas de gas pimienta.

A pesar de que parecía que la situación se iba a calmar, de repente los cruces se reavivaron. Un grupo de los que se movilizaron respondió lanzando botellas y otros tipos de proyectiles, como piedras.

En la esquina de la avenida Callao y Bartolomé Mitre, a una cuadra del Congreso y del grueso de la movilización, donde también hay un vallado, otro camión hidrante tiró agua a los manifestantes.



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Fuente: Noticias Argentinas / Infobae