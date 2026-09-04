El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- pronostica un viernes con buen clima en la ciudad. No hay anuncio de lluvias, pero sí se prevé un descenso de las temperaturas. La mínima rondará los 5 grados y la máima en 18 grados.

Para el domingo se pronostican temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados. Las máximas también estarán bajas, cercanas a los 15 grados.

Así estará el tiempo este viernes



En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 9 grados y la máxima de 18 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 9 grados y máxima de 18 grados. En estas ciudades se anuncia también habrá cielo algo nublado.

En Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un viernes con algunas nubes. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados.