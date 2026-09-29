Según los indicadores meteorológicos, el tiempo en Gualeguaychú y alrededores se mantendrá este miércoles en un rango de temperaturas un tanto más frescas que en días previos: se espera que la mínima esté en torno a los 11 grados en las primeras horas de la mañana y que no supere los 19 grados de máxima durante el mediodía y parte de la tarde.



El leve descenso térmico comenzó este martes por la tarde, consecuencia de las lluvias que tuvieron lugar en las primeras horas del día.



Se prevé que el cielo se esté parcialmente cubierto por nubes durante este miércoles, con el sol asomando por momentos.

Para el jueves, en tanto, se anuncian condiciones meteorológicas similares aunque con la probabilidad de lluvias tenues por la mañana. El viernes, en cambio, llegaría plenamente soleado y ligeramente más cálido: con temperaturas de entre 13 y 20 grados. Las lluvias volverían el sábado, día que se anuncia lluvioso e inestable, aunque no así el domingo, para cuando volvería a asomar el sol.