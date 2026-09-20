Boca, que fue amplio dominador del partido, le ganó sin problemas por 2 a 0 a San Lorenzo en su visita al estadio Pedro Bidegain y alcanzó nueve partidos al hilo sin perder tras la décima fecha del Torneo Clausura.

A los 12 minutos de la segunda etapa, el lateral Leandro Lozano convirtió la apertura del marcador para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena mientras que el uruguayo Miguel Merentiel estiró la ventaja a los 27 del complemento.

San Lorenzo, por su partido, no pudo ganar ninguno de los clásicos que disputó en el torneo, con dos derrotas ante Huracán y Boca y un amargo empate ante Independiente.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura

Zona A - fecha 10

San Lorenzo 0-2 Boca

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Hernán Mastrángelo

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles en el segundo tiempo: 12m Leandro Lozano (B); 27m Miguel Merentiel (B).

Expulsados en el primer tiempo: 31m Manuel Insaurralde (SL).

Cambios en el primer tiempo: 35m Juan Cruz Rattalino por Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Marco Pellegrino por Herrera (B); 10m Juan Álvarez por Farías (SL); Diego Herazo por Auzmendi (SL); 22m Matías Reali por Herrera (SL); 23m Facundo Gulli por Tripichio (SL), 28m Ángel Romero por Velasco (B); Carlos Palacios por Ascacíbar (B); 37m Tomás Belmonte por Flores (B); Sebastián Villa por Merentiel (B).

Fuente: Agencia NA