Un hombre fue detenido durante la tarde de este domingo en la zona de Cortada U y las vías, en Bajada Grande de Paraná, luego de un llamado al 911 que alertó por detonaciones de arma de fuego.

Cuando llegaron los policías, localizaron a un hombre que intentó retirarse del lugar con un morral y lo interceptaron.

Durante el procedimiento encontraron en su poder dos armas de fuego calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y cartuchos, que fueron secuestrados.

La situación fue comunicada a la Fiscalía en turno, que dispuso el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado y supeditado a la causa.

Además, intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.