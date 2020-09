Balance de los Hoteleros y Gastronómicos locales: "Los números preocupan"

En la misma se analizó la situación del sector a nivel nacional y regional. También se presentó el análisis que la Consultora INVECQ realizó sobre la realidad actual que se está viviendo. Los disertantes: Esteban Domecq (Macroeconomía Global Y Local), Matías Surt (Informe Sectorial) y Santiago Bulat (Relevamiento De Encuestas Abril-Agosto), fueron los encargados de exponer y explicar en detalle los informes sobre las encuestas realizadas durante el período abril-septiembre 2020:

Gastronomía

1) La oferta se consolida en comida rápida - delivery y otras

2) Asalariados registrados: 36%

3) Carga Tributaria: del 36 al 37%

4) Pago de Salarios: el 57% parcial - el 28% total

5) El 85% solicitó ATP

6) Alquileres: el 87% parcial o nada.

Alojamiento

1) La oferta hotelera si bien en plazas es superior, la oferta se consolida en otros alojamientos como ser albergue, hostel, cabaña, bungalow, etc.

2) Asalariados registrados: 76%

3) Alquileres: Nada. significa que en su mayoría son propietarios

4) Carga tributaria: entre el 35 y 36%

5) Pago de Salarios: 46% parcial - el 35% total

6) ATP el 85 % solicitó

Una de las preguntas que se presentó en la encuesta fue: “¿En cuánto tiempo considera que volverán a los niveles de actividad?”, la encuesta arrojó que en un periodo de 1 a 2 años, dato de importancia a la hora de sostener los miles de puestos de trabajo que el sector otorga.

El Presidente de la Asociación Hoteleros y Gastronómicos opinó al respecto: “Gualeguaychú no es la excepción del país. Los datos que FEHGRA presentó son duros y preocupantes”.

“Hoy día el Turismo Nacional atraviesa la peor crisis vivida hasta el momento. Miles de puestos de trabajo ya se han perdido y las cifras que surgieron de la encuesta realizada por la Consultora INVECQ nos muestran que todavía existe el peligro de más cierres y, con ello, miles de personas más se quedarán sin trabajo; miles de familias quedarán sin entrada de dinero y quién sabe eso a dónde los lleve”, recalcó.

“Nos preocupa lo que pueda llegar a suceder en un futuro próximo si no se reinicia la actividad. Todavía no se sabe cuándo se permitirá el tránsito de personas en las rutas, cuyo permiso llevaría a la hotelería poder comenzar a funcionar. La gastronomía trabaja a un nivel muy inferior del costo que conlleva abrir. Ni hablar de las actividades turísticas que también dependen de la existencia del turismo. Gualeguaychú no es ajena a toda esta situación”, finalizó Giachello con tono preocupado.