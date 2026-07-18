La asesora de Educación de la Municipalidad y coordinadora de la Mesa Local de Primera Infancia, Bertha Baldi, dialogó con Ahora ElDía sobre el funcionamiento de este espacio, las realidades que observan en los barrios, los desafíos que enfrentan y las acciones que se desarrollan para acompañar a las familias desde el embarazo y durante los primeros años de vida: “La Mesa Local de Primera Infancia es un espacio interinstitucional e intersectorial que articula políticas públicas destinadas a niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años, con el objetivo de resguardar su desarrollo integral y garantizar el acceso a sus derechos”.

El dispositivo funciona desde 2019 y en 2023 quedó institucionalizado mediante la Ordenanza Nº 12.818, lo que permitió consolidarlo como una política pública permanente: “Nos reunimos periódicamente representantes de distintas áreas municipales, organismos provinciales e instituciones de la comunidad para identificar problemáticas, planificar acciones conjuntas y coordinar estrategias en temas vinculados con la salud, la educación, la nutrición, la protección de derechos y el cuidado. Nuestro objetivo es promover un trabajo verdaderamente articulado. Queremos evitar que cada institución actúe por separado y construir respuestas integrales para las familias. Las problemáticas que atraviesan las infancias son complejas y requieren miradas compartidas”.

A partir del trabajo cotidiano con niños y familias, la Mesa fue construyendo un diagnóstico sobre la realidad social de la ciudad: “El contacto permanente con las niñas, los niños y sus familias nos permite conocer contextos muy diversos. Gualeguaychú no es una ciudad homogénea y, como ocurre en muchas ciudades del país, existen situaciones de vulnerabilidad vinculadas al acceso a derechos como la salud, la educación, la alimentación y los espacios de cuidado”.

Según explicó, ese conocimiento no surge principalmente de la presencia territorial que mantienen los equipos municipales: “Gran parte de esta información la obtenemos a través del trabajo que realizan los siete Espacios Municipales de Primera Infancia, que están distribuidos en distintos barrios como Munilla, San Francisco, Villa María, Suburbio Sur, Perigán y Toto Irigoyen. Esa presencia territorial nos permite acompañar a las familias, conocer cuáles son sus necesidades concretas y pensar estrategias para reducir las desigualdades”.

Para Baldi, la meta de todas las políticas públicas destinadas a las primeras infancias apunta a garantizar igualdad de oportunidades: “Nuestro objetivo es que el lugar donde nace un niño o una niña no determine sus oportunidades de desarrollo. Queremos que todos tengan las mismas posibilidades para crecer plenamente y ejercer sus derechos”.

La incorporación del sector privado

Uno de los aspectos que la Mesa busca fortalecer durante este año es el vínculo con las instituciones educativas privadas. Actualmente, explicó Baldi, no realizan visitas a jardines maternales o de nivel inicial de gestión privada, aunque ya comenzaron un proceso de acercamiento con sus equipos directivos: “Estamos construyendo un espacio de diálogo para fortalecer la comunicación y generar un trabajo articulado. La idea es que la Mesa sea un ámbito abierto para todos los actores que trabajan con niñas y niños en la ciudad, independientemente de si pertenecen al ámbito público o privado. Creemos que compartir información, experiencias y líneas de trabajo comunes mejora las respuestas que se pueden brindar a las familias. En esta etapa todavía estamos generando ese vínculo, por lo que no sería correcto hablar de desafíos específicos dentro del sector privado porque aún no hemos desarrollado un trabajo conjunto que nos permita identificarlos”.

En ese sentido, aseguró que el desafío inmediato consiste precisamente en consolidar esa relación institucional: “Lo primero es construir un vínculo de colaboración, conocer sus realidades, intercambiar experiencias y pensar estrategias comunes que beneficien a las niñas y los niños de toda la ciudad. Los problemas que atraviesan son tan complejos que ninguna institución puede dar respuestas por sí sola. Ese es el principal desafío que tenemos”.

Por ese motivo, explicó que la Mesa busca consolidar un modelo de trabajo donde todos los organismos involucrados compartan información y construyan objetivos comunes: “Queremos que salud, educación, desarrollo humano, los organismos de protección de derechos y las organizaciones de la comunidad trabajen de manera coordinada. Compartir información y construir estrategias conjuntas nos permite llegar de una mejor manera a las familias”.

Al mismo tiempo, señaló que la intención es seguir ampliando la cantidad de instituciones que participan: “También aspiramos a incorporar cada vez más actores, entre ellos las instituciones de gestión privada, para que las políticas públicas lleguen realmente a toda la ciudad. Es muy importante sostener este trabajo en el tiempo. Queremos que la Mesa continúe consolidándose como una política pública permanente, que trascienda las distintas gestiones y siga fortaleciendo los derechos de la primera infancia”.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre la cantidad exacta de niñas y niños menores de ocho años en la ciudad, Baldi explicó que sí existen estimaciones basadas en los datos del Censo Nacional 2022: “Hoy no contamos con un tabulador público específico para la población menor de ocho años, pero las proyecciones indican que este grupo representa aproximadamente entre el 10 y el 12% de la población del departamento Gualeguaychú. Eso equivale a un estimado de entre 12.000 y 15.000 niñas y niños. Actualmente los siete Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) acompañan a 280 niñas y niños de entre 45 días y tres años de edad, brindando espacios de cuidado, estimulación y desarrollo integral”.

También detalló las distintas acciones que hoy se llevan adelante para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de Gualeguaychú desde una mirada integral. En materia sanitaria, explicó que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) desarrollan un trabajo preventivo y de acompañamiento desde el embarazo: “Realizan talleres de preparación para la maternidad y la paternidad, promoción de la lactancia materna, acompañamiento durante el puerperio, espacios de escucha para las familias, talleres de crianza respetuosa y controles de salud, entre muchas otras propuestas que buscan acompañar a las familias desde el embarazo y durante los primeros años de vida. En el plano educativo, los EMPI brindan un acompañamiento integral a niñas y niños de entre 45 días y tres años, ofreciendo espacios de cuidado, estimulación, alimentación saludable y seguimiento permanente de su desarrollo. En los últimos años completamos los equipos interdisciplinarios incorporando profesionales de distintas disciplinas, como fonoaudiología, nutrición, psicomotricidad, educación física y educación inicial. Paralelamente impulsamos instancias de capacitación permanente para todo el personal”. Y agregó: “Desde la Mesa promovemos el trabajo conjunto entre salud, educación, desarrollo humano y los organismos de protección de derechos, porque entendemos que las respuestas a las necesidades de las infancias deben construirse de manera colectiva y no desde instituciones que trabajen de forma aislada”.

Respecto de las metas previstas para los próximos meses, Baldi señaló que el rumbo ya está definido y que el desafío será seguir fortaleciendo el entramado institucional construido durante estos años: “El principal objetivo sigue siendo reafirmar el trabajo articulado entre todas las instituciones que intervienen en la primera infancia, promoviendo políticas públicas integrales para las niñas, los niños y sus familias. Ese continúa siendo nuestro horizonte para lo que resta del año”.