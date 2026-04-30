Un efectivo de la Policía de Entre Ríos resultó herido de bala a las 5.30 de este jueves mientras participaba de un procedimiento vinculado al robo de animales en una zona cercana a la Ruta 12. La Jefatura Departamental La Paz intervino de oficio a raíz de el hecho ocurrido en zona rural del Ejido Este, a la altura del kilómetro 599, a unos 200 metros hacia el cardinal Este.

El funcionario recibió un disparo en el brazo izquierdo, lo que le provocó una doble fractura. Según se informó, permanece internado, fuera de peligro, a la espera de una evaluación traumatológica para definir si será necesaria una intervención quirúrgica.



El hecho ocurrió cuando el Móvil 956, a cargo del sargento ayudante Sergio Jalil y el cabo primero Ángel Mesquida, se detuvo en un camino vecinal situado a unos 200 metros al este de la Ruta 12.

Los uniformados patrullaban la zona y habían llegado hasta una propiedad rural que había sido blanco reciente del robo de corderos.

La situación se desató cuando Mesquida intentó cruzar un cerco de alambre para ingresar al terreno. En ese momento se escucharon dos detonaciones de arma de fuego desde el interior del predio y el cabo primero sintió el impacto en su brazo.



Tras el ataque, el efectivo fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano. Desde el hospital indicaron que presenta una fractura en dos partes del antebrazo, con compromiso del radio y el cúbito.

Por el momento, resta la confirmación oficial sobre la localidad exacta en la que ocurrió el episodio, mientras avanza la investigación para identificar a los autores de los disparos.

Fuente: AHORA