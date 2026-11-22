Una mujer de 29 años fue baleada durante la madrugada de este domingo en la intersección de las calles Padre Corona y Los Constituyentes, en Paraná. La víctima recibió dos disparos y debió recibir atención médica, aunque posteriormente fue dada de alta. Horas después, en una presunta represalia por el ataque, incendiaron el automóvil del padre del hombre señalado como posible autor de los disparos.

El jefe de Comisaría Cuarta, Hugo Pereyra, confirmó que la mujer se encontraba fuera de peligro, pese a las heridas sufridas durante el episodio: “La mujer resultó con dos heridas de bala, una en el intercostal izquierdo y la otra a la altura de la pierna; ya fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro”.

Incendiaron un automóvil tras el ataque a balazos

El segundo episodio ocurrió durante la mañana del domingo en pasaje Culandrillo, entre calle Vucetich y pasaje Müller, donde un vehículo perteneciente al padre del presunto agresor fue incendiado.

De acuerdo con la información policial, el incendio habría sido provocado intencionalmente como represalia por el ataque que sufrió la mujer horas antes. Las sospechas apuntan a familiares de la víctima, aunque las circunstancias y responsabilidades deberán ser determinadas por la investigación.

Los hechos investigados se registraron en sectores de Padre Corona, Los Constituyentes y Justo Stay, y fueron encuadrados en causas por presunto abuso de armas.

“El hijo del dueño del auto incendiado en represalia por las balaceras y una problemática entre familias de vieja data”, indicó Pereyra al vincular ambos episodios con los conflictos previos.

Por disposición del fiscal Leandro Dato, personal de la División Homicidios tomó intervención en la investigación del ataque armado.

Las actuaciones buscan esclarecer las circunstancias en las que la mujer recibió los disparos, determinar la responsabilidad del presunto agresor y establecer si el incendio del automóvil estuvo directamente relacionado con el primer episodio.

Mientras tanto, la víctima permanecía fuera de peligro y había recibido el alta médica, según confirmó la Policía.

Fuente: El Once