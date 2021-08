Balearon su auto y le dejaron una nota: "esto te pasa por roba marido"

Tras el violento episodio, la dueña del vehículo se mostró sorprendida, aunque mencionó que unos días atrás, tuvo un problema con un hombre y ambos terminaron detenidos. Contó que escuchó las detonaciones y cuando salió a la calle los vecinos le dijeron que le habían disparado a su auto.

Y ante la consulta sobre el cartel que le habían dejado, inmediatamente respondió: "Había uno, pero yo no tengo problemas con nadie. Solo hace unos días con un chico. Estuve detenida, y el también".

Y agregó, aunque sin dar demasiados detalles que "él me tiró tiros en mi casa y yo salí en defensa propia. Ese es el único problema que puede haber, pero no estoy segura de que haya sido él".

En cuanto al ataque, negó que la agresora fuera la ex pareja del hombre con quien tuvo ese problema. En ese sentido desestimó esa hipótesis "porque yo no era la pareja de él. No sé por qué pasó esto".

"Hay cámaras que deben haber capturado ese momento. Le voy a preguntar al vecino que las tiene. Me dijeron que fue una Renault Duster oscura. El auto tiene 9 tiros", agregó.

Por último, dijo: "Había un cartel pero no lo vi. Se lo llevó la Policía. No sé quién fue. Tuve problemas con este chico, pero no estoy segura de que haya sido él". Fuente: (La Capital)