El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, modificó su estrategia digital de cara a la segunda vuelta y comenzó a publicar videos grabados por él mismo en las redes sociales para acercarse de forma directa a los votantes, después de quedar 2,2 millones de votos por detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta. El balotaje se celebrará el 25 de octubre.

“Gente, vamos a la calle. Vamos a conversar con las personas”, dice Lula en uno de los videos publicados el miércoles en sus redes sociales, en un formato vertical y con el celular en la mano. La grabación representa un cambio respecto de la comunicación utilizada durante la primera vuelta, que se había basado principalmente en discursos y actos institucionales del mandatario.

Lula reconoció además que hasta ahora había mantenido distancia de este tipo de herramientas. “La gente me molesta todo el tiempo. Janja se levanta todos los días diciendo: ‘Vamos, hazte una selfie’. No me gusta. Pero hoy decidí hacerlo”, afirmó durante una reunión con jóvenes influenciadores, en referencia a la primera dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva.

En otra publicación, el presidente utilizó el mismo formato para interpelar directamente a Flávio Bolsonaro por el debate sobre la reducción de la jornada laboral. “Quiero saber lo que Flávio Bolsonaro va a votar, quiero saber cómo va a orientar el voto del PL”, afirmó Lula en el video. La iniciativa plantea sustituir la actual escala de seis días de trabajo y uno de descanso por una jornada de cinco días de trabajo y dos de descanso.

“Ha llegado la hora de conocer quién es quién en este país”, expresó Lula al defender la propuesta, cuyo debate comenzó esta semana en el Senado. El mandatario también pidió a los legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) que expliquen los beneficios de la reforma, con especial atención a las mujeres y a la distribución de las tareas del hogar.

La propuesta de terminar con la llamada escala 6x1 fue impulsada por el diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Rick Azevedo. El proyecto establece un máximo de 40 horas semanales y al menos dos días de descanso sin reducción salarial. La iniciativa fue aprobada en mayo por la Cámara de Diputados por 472 votos a favor y 22 en contra y ahora debe ser analizada por el Senado en dos turnos de votación.

Lula defendió la medida como una forma de ampliar el tiempo disponible para los trabajadores. “Nada de aceptar gangas, se trata de reducir la jornada laboral a cinco días y otros dos de descanso”, afirmó. El equipo del presidente confía en que el Senado pueda aprobar la propuesta antes de la segunda vuelta.

Si el Senado aprueba la propuesta sin modificaciones importantes, será promulgado por el Congreso. En caso de cambios estructurales, deberá regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

Una nueva estrategia en las redes

El giro digital de la campaña del PT también incluye una mayor participación de jóvenes legisladores e influenciadores con fuerte presencia en redes sociales. Entre ellos figuran la diputada Erika Hilton, con más de cinco millones de seguidores en Instagram, y Pedro Rousseff, sobrino nieto de la ex presidenta Dilma Rousseff, que cuenta con más de un millón.

“Lula va a perder las elecciones si no cambiamos estos cuatro puntos de su campaña”, advirtió Rousseff, quien ubicó las redes sociales como uno de los principales aspectos que la campaña debe modificar.

El giro digital de la campaña del PT también incluye una mayor participación de jóvenes legisladores con fuerte presencia en redes sociales. Entre ellos figura la diputada Erika Hilton, que cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram (REUTERS)

Lula también reunió el miércoles a influenciadores de izquierda que obtuvieron bancas legislativas en las elecciones del domingo. Entre ellos estuvo Ana Elisa Santos Silva, de 21 años, elegida como la diputada federal más joven del país y con casi tres millones de seguidores.

“Hoy, nuestro panfleto de campaña más importante es el teléfono móvil”, afirmó Ana Elisa, quien explicó que trabajó con el equipo de comunicación del presidente para incorporar a Lula a las redes sociales “de una manera que lo haga sentirse cómodo”.

El diputado André Janones, de Minas Gerais y reelegido en los comicios del domingo, también participa del nuevo esquema de comunicación. Janones creó en WhatsApp un canal denominado “Ejército de Lula”, que reúne a casi dos millones de seguidores. Allí publica videos y pide a los militantes que compartan contenidos, marquen “me gusta” y produzcan sus propios materiales a partir de consignas definidas.

“Somos los soldados que vamos a reelegir a Lula”, afirma Janones en sus mensajes.

La primera dama también se incorporó a la nueva dinámica. El martes publicó un video en el que afirmó que la campaña está “a todo vapor en las redes y en las calles”.

Otro de los objetivos de la nueva estrategia es reducir la abstención, con especial atención en Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral de Brasil después de São Paulo. En ese estado, Lula obtuvo el 43% de los votos frente al 48% de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.

Minas Gerais también concentra ocho de los diez municipios con mayores tasas de abstención del país.