El primer cuarto arrancó con Racing bien pisado, firme en defensa y con buenas acciones ofensivas, de la mano de Schaaf y Garbocci y con el juvenil Imaz sólido en la conducción. Bancario reaccionó con su libreto de buen movimiento de pelota, la presencia interior de Pané y Gerez, sumado al buen aporte de Silva y Calderón desde el perímetro.

Cuando Racing pudo afianzar su defensa, cerró su canasto y generó algunas complicaciones a los gualeyos. Sumado a que Racing tuvo un buen cierre de cuarto, con un triple de Imaz y otro de Garbocci, los de Diego Lifchitz cerraron al frente 19-15 el cuarto inicial.

En el segundo cuarto los dos alternaron el control del partido, Racing no pudo despegarse cuando tuvo algunas buenas acciones ofensivas que no logró concretar, dejó crecer a Bancario que no se apartó de su libreto, siempre con Gerez y Pané como referencias ofensivas en la pintura, los dirigidos por Román Núñez se sostuvieron en juego y por momentos lideraron las acciones.

La defensa zonal 3-2 que propuso Bancario le generó algunos conflictos a Racing al momento de atacar, porque si bien desde afuera Garbocci e Imaz sostuvieron al equipo, en el juego interior apenas pudo desnivelar con Schaaf, pero perdió muchas acciones claras para poder convertir, por eso Bancario se mantuvo en partido y terminó al frente 37-35 al cabo de un atractivo primer tiempo.

El segundo tiempo mostró a Bancario mejor pisado, con Gerez determinante en la pintura y Silva acompañando a distancia. Con una buena corrida, los visitantes se escaparon y tomaron 8 puntos de luz, pero Racing supo cómo reaccionar, primero defendiendo con dureza y en ofensiva, entre García y Garbocci junto a Schaaf empujaron del carro para no permitir que Bancario se afianzara al frente del juego. Otra vez con el partido equilibrado, la diferencia siempre la marcó Gerez en la visita, que terminó 55-53 al frente al cabo del tercer parcial.

En el cuarto decisivo fueron palo y palo siempre: Racing tuvo un par de chances para poder pasar al frente pero no estuvo fino desde la línea, aunque con una buena defensa pudo equilibrar las cosas y no permitir que Bancario se escape cada vez que tomó ventaja. Con el goleo de Schaaf y García, los Académicos dieron pelea y llegaron al cierre igualados en 69, con una falta para dar, pero en la última pelota, Agustín Silva con mucho esfuerzo vio un callejón, se mandó y convirtió el doble de la victoria para Bancario, que dejó sin nada a Racing y sigue sumando puntos importantes para acercarse a la clasificación.

FICHA

Racing Club 69

F. Imaz 10, N. Berón 12, S. Garbocci 14, J. Schaaf 14, C. Balmaceda 2 (FI) N. García 17, G. Nicotra 0, F. Torrilla 0. Entrenador: Diego Lifchitz

Centro Bancario 71

A: Silva 13, T. Wagner 6, S. Calderón 14, M. Pané 13, L. Gerez 22 (FI) R. Martínez Lencioni 3, J. Impini 0, T. Olmos 0. Entrenador: Román Núñez

EL DATO

En los otros partidos, San José derrotó a Peñarol 80-56 y es el primer clasificado, Atlético Tala superó a Ferro de Concordia 70-56 y Olimpia dio cuenta de BH en Gualeguay 74-68.

POSICIONES

San José 32; Centro Bancario 31; Central Entrerriano y Olimpia 29; Regatas Uruguay y Atlético Tala 28; Neptunia 26; BH, Racing y Peñarol 25; Ferro de Concordia 24; Luis Luciano 22.