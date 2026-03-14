La Asociación Bancaria a nivel nacional informó este viernes que acordó un aumento salarial, nuevamente atado con el índice inflacionario de febrero que se conoció esta semana. De esa manera, la recomposición es del 2,9% mensual y alcanzan un salario inicial de $2.187.023,79.

Al mismo tiempo, acordaron que por el Día del Bancario -a celebrarse el 6 de noviembre, fijan el cobro de un bono de monto mínimo $1.949.656,06 a corregir por futuras actualizaciones.

“Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los dos primeros meses del año un 5,9% sobre los salarios de diciembre 2025“, explicó el gremio oficialmente.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, reflexionaron finalmente en un comunicado.