La Asociación Bancaria dispuso un paro de actividades por 24 horas en los tesoros regionales del Banco Central de todo el país para hoy. La medida gremial responde a la decisión de la autoridad monetaria de cerrar 12 de esas oficinas del BCRA en el interior del país, que podría generar el despido de 32 trabajadores.

La medida de fuerza no impactará al resto de la actividad habitual del Banco Central ni tampoco al funcionamiento de los bancos del sistema. Por lo tanto, la atención al público en las sucursales bancarias y las operaciones de la red de cajeros automáticos funcionarán con total normalidad. Aún así, el gremio señaló que puede haber dificultades en el abastecimiento de dinero en algunas plazas del interior.

“Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país“, señaló un comunicado de la Asociación Bancaria.

“Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, agregó el gremio.

La provisión de dinero en efectivo para los bancos de todo el país no pareciera correr riesgos excesivos por una medida de fuerza de un solo día de duración. La mayoría de los bancos podrán suplir esa inactividad de los tesoros regionales tomando algunas previsiones para que no falte el dinero en efectivo en sus sucursales. De hecho, algunos bancos líderes, de alcance nacional, tienen circuitos propios de distribución de efectivo en paralelo al funcionamiento de los tesoros del BCRA.

Al mismo tiempo, la Bancaria anticipó que puede haber más medidas de fuerza en el marco del ajuste interno que lleva adelante la entidad que preside Santiago Bausili: “De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”.

Paritaria y bono de $2 millones

Mientras se endurece la situación entre el la Asociación Bancaria y el Banco Central por la situación de los tesoros regionales, pocos días atrás el gremio cerró su paritaria. La Bancaria acordó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.

Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el bono que cobrarán todos los trabajadores de la actividad por el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.

El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.

Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.

Fuente: Infobae