Con respaldo de sectores aliados, el oficialismo logró hoy aprobar con una mayoría holgada la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, definida por el propio presidente Javier Milei como la medida legislativa "más importante" de esta etapa de su Gobierno.

La iniciativa recogió 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y será girada al Senado.

El proyecto busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

El debate

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, quien aseguró que esta reforma busca que el Banco Central "no sea saqueado, no se convierta en una herramienta de hacer política" y para que "volvamos a tener un peso fuerte para que nuestro país, de una vez por todas, avance, y que los argentinos vuelvan a recuperar la capacidad de ahorrar, de progresar, de planificar a largo plazo y de vivir la vida que tienen".

Agregó que "el mal uso del Banco Central tuvo como consecuencia que pasó a convertirse en una extensión del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo de turno"

Destacó que con esta reforma "vamos a eliminar los adelantos transitorios, vamos a prohibir los préstamos al gobierno nacional, a las provincias, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prohibir la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario".

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Itai Hagman, aseguró que con esta reforma se busca "blindar una política cuyos resultados no fueron los que el gobierno esperaba", y dijo que con esta modificación "se garantizan que esas tasas de interés usurarias permitan que algunos especuladores sigan abusándose de

"Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para evitar que se sigan cerrando empresas en el país", agregó.

Destacó que hay 6 millones de personas atravesadas por el problema del endeudamiento y la mora y otros tantos millones que no están en mora, pero están con la soga al cuello” y por eso "deberíamos estar discutiendo cómo aliviar a esas familias".