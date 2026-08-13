Banco Entre Ríos participó del “Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo”, que se realizó este martes en el SUM del Parque Industrial de Urdinarrain, en una jornada organizada por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de la provincia.

El encuentro estuvo orientado a acercar herramientas, conocimientos y alternativas de financiamiento a PyMEs y proyectos productivos de Entre Ríos, promoviendo el acceso a información que contribuya a fortalecer las empresas, impulsar nuevas inversiones y acompañar el crecimiento de las distintas cadenas de valor.

En este marco, Banco Entre Ríos expuso sobre su propuesta financiera diseñada para acompañar las necesidades del entramado productivo, con soluciones adaptadas a las características y ciclos de cada actividad.

Uno de los principales diferenciales de la propuesta es el sistema de pre-calificación crediticia online, que permite a clientes y nuevos prospectos conocer en el momento su capacidad de financiamiento, con montos de hasta $1.800 millones, facilitando el análisis y la planificación de proyectos de inversión.

La oferta comercial de la entidad contempla una amplia variedad de alternativas para capital de trabajo e inversión, tanto en pesos como en dólares, entre las que se destacan:

* Financiación para capital de trabajo de hasta 18 meses, en pesos y dólares.

* Préstamos para la adquisición de maquinaria agrícola e implementos nuevos, en pesos y dólares, con plazos de hasta 48 meses y esquemas de amortización acordes al ciclo productivo.

* Acuerdos comerciales con los principales fabricantes e insumeras, que permiten acceder a condiciones especiales de financiación para la incorporación de tecnología, maquinaria e insumos.

* Tarjeta Agro, con beneficios y alternativas de financiación para la compra de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y otros insumos vinculados a la producción.

* Seguros agropecuarios, para acompañar la gestión de riesgos de las actividades productivas.

* Soluciones para empresas a través de Office Banking, junto con herramientas de eCheq, pagos, cobranzas y Fondos Comunes de Inversión (FCI), que facilitan la operatoria financiera diaria.

* Acuerdos comerciales con SGRs y FOGAER, ampliando las alternativas para el acceso al financiamiento.

* La integración vertical de Banco Entre Ríos con CREAR SGR, que permite acompañar el financiamiento productivo y el capital de trabajo asociado desde un mismo canal, a través de las sucursales y centros de negocios.

La participación en este tipo de encuentros forma parte del propósito de Banco Entre Ríos de acompañar el desarrollo de las empresas, emprendimientos y actividades productivas de la provincia, fortaleciendo el vínculo con quienes generan empleo, inversión y valor en cada comunidad.