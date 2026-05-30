TRANSITAR CON PRECAUCIÓN
Bancos de niebla complican la circulación en rutas nacionales
Bancos de niebla y neblina afectan la circulación en las rutas nacionales 12, 14 y 117, con visibilidad reducida en varios tramos. Se solicita a los conductores extremar precauciones
La empresa Autovía del Mercosur informó que la visibilidad se encuentra reducida en varios tramos del corredor concesionado. Se registran condiciones de niebla y neblina en distintos sectores de las rutas nacionales 12, 14 y 117, con visibilidad en algunos puntos llega a apenas 30 metros. Las autoridades solicitan circular con extrema precaución.
Sectores afectados
- RN12: entre el km 90 y el km 100 (neblina).
- RN14:
- km 89 al km 124 (niebla, visibilidad reducida a 100 metros).
- km 329 al km 345 (neblina).
- km 383 al km 496 (niebla, visibilidad reducida entre 30 y 50 metros).
- RN117: km 0 al km 12,9 (Puente Internacional), visibilidad reducida a 150 metros.
Recomendaciones de seguridad
- Reducir la velocidad.
- Mantener distancia entre vehículos.
- Circular con luces bajas encendidas.
- Evitar maniobras bruscas.
La visibilidad puede variar repentinamente según el sector, por lo que se recomienda máxima atención al volante.
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