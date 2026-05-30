La empresa Autovía del Mercosur informó que la visibilidad se encuentra reducida en varios tramos del corredor concesionado. Se registran condiciones de niebla y neblina en distintos sectores de las rutas nacionales 12, 14 y 117, con visibilidad en algunos puntos llega a apenas 30 metros. Las autoridades solicitan circular con extrema precaución.

Sectores afectados

RN12 : entre el km 90 y el km 100 (neblina).

: entre el km 90 y el km 100 (neblina). RN14 : km 89 al km 124 (niebla, visibilidad reducida a 100 metros). km 329 al km 345 (neblina). km 383 al km 496 (niebla, visibilidad reducida entre 30 y 50 metros).

: RN117: km 0 al km 12,9 (Puente Internacional), visibilidad reducida a 150 metros.

Recomendaciones de seguridad

Reducir la velocidad.

Mantener distancia entre vehículos.

Circular con luces bajas encendidas.

Evitar maniobras bruscas.

La visibilidad puede variar repentinamente según el sector, por lo que se recomienda máxima atención al volante.