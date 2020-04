Cuarentena administrada. De esa manera el Presidente se refiere a la tercera etapa de aislamiento en la que el país ingresará desde el próximo lunes 26 de abril.

Tras largas horas de reuniones con el grupo de especialistas de la salud que lo asesora y gobernadores de toda la Argentina, Fernández definió que las restricciones se sostengan casi en las mismas condiciones que hasta el domingo en CABA, Buenos Aires y los grandes centros urbanos. Las únicas actividades que tienen confirmado su regreso desde el lunes son los bancos, las gomerías y los talleres mecánicos.

Sin embargo, en el resto de las provincias podría ser distinto. Los Gobernadores serán quienes le pidan las excepciones al gobierno nacional y será el ministerio de Salud quien le de el visto bueno o no a esos pedidos. “Muchos gobernadores me han planteado la situación de pueblos muy aislados, muy rurales, que no registran ningún caso de infección. No tiene mucho sentido mantenerlos aislados”, sostuvo el Presidente

En Entre Ríos, Bordet se reúne desde las 10.30 en la casa de gobierno en Paraná con su gabinete para determinar cuáles serán las actividades que pedirán su regreso ante nación. "La idea es que vuelva la construcción y algunas actividades comerciales con los debidos cuidados, el resto lo charlaremos con el Gobernador", dijo una fuente importante del gobierno provincial a ElDía.

Todos es incertidumbre a menos de 48 horas de la finalización de la segunda etapa y probablemente no haya novedades de confirmaciónes hasta el lunes o martes. Es que pese a lo que pensaban los gobernadores, la última palabra la tendrá Ginés González García, ministro de Salud, quien determinará cuánto cambiará la realidad actual en Entre Ríos.