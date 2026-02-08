En una carta enviada a la senadora libertaria Patricia Bullrich y al presidente de Diputados, Martín Menem, Abbapra le pidió que directamente se quite del proyecto oficialista el artículo 35 que equipara a las cuentas de pago (CVU) con las bancarias (CBU). Aseguran que no les exige a las billeteras virtuales "un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para las entidades bancarias".

De aprobarse este artículo, habría "claros e inmediatos efectos adversos y directos en la inversión, el empleo y el crecimiento económico, impactando de manera particularmente negativa en el financiamiento de las Pymes, los productores regionales, el comercio, la vivienda, el consumo local, el consumo local y la actividad económica".

La asociación recordó que la legislación vigente exige la acreditación de haberes en cuentas abiertas en entidades financieras. "Dicha arquitectura normativa no responde a un rezago tecnológico, sino a una decisión deliberada de política pública orientada a garantizar un estándar mínimo e indelegable de seguridad jurídica y financiera para los trabajadores".

Entre otros puntos, Abbapra ponderó que las cuentas bancarias cuentan con un sistema de "triple protección" integrado por Seguro de Depósitos (Sedesa), el estatuto de pasivo privilegiado sobre la totalidad de los activos del banco y un régimen de resolución especial. Esto, afirman, "asegura que ni un sólo asalariado haya sufrido pérdidas o demoras en sus haberes en las últimas tres décadas", publicó Ámbito.

Los bancos piden que de mantenerse el artículo 35, la seguridad de los haberes quedarán subordinada a modelos de negocios sin sustento regulatorio ni garantías de solvencia.

Fuente: APF