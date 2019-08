Bandiera: "estoy feliz, volver a Juventud es como regresar a mi casa"

Sobre los primeros conceptos que pudo dialogar con el entrenador Miguel Fullana, Bandiera sostuvo que “charlé con Miguel sobre algunas cuestiones del juego, de cómo han trabajado los chicos en la pretemporada”, añadiendo que “me voy a encontrar con mucha gente amiga, ya crucé algunos mensajes con varios de ellos, también tendré la oportunidad de volver a estar con compañeros que ya tuve en mi paso anterior, como Juan Sánchez, Gonzalo Rodríguez y algunos chicos que fueron creciendo. No me pongo plazos, físicamente estoy bien, estuve entrenando doble turno en Rosario, me falta tomar ritmo futbolístico, pero estoy con muchas ganas y dispuesto a empezar a trabajar fuerte para poder estar a disposición del cuerpo técnico”.

Además, el ex delantero de Aldosivi y Belgrano de Córdoba indicó que “estoy muy ilusionado, Juventud es un club muy importante en mi carrera y el hecho de volver genera esa linda expectativa. Hay que trabajar fuerte, para que la gente se identifique con el equipo como lo hizo con el equipo que logró el ascenso. Aquel año el objetivo era poder mantener la categoría, pero de a poco los resultados fueron llegando y terminamos consiguiendo el ascenso. Es un torneo difícil, largo, con muchos viajes, pero creo que Juventud tiene un plantel para poder afrontar el mismo y convertirse en protagonista”.