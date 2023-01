La dulce espera de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez está llegando a su final y la actriz contó cómo se siente con los cambios corporales que transita por el embarazo.

"¿Cómo te sentís con los cambios en el cuerpo por el embarazo?", le preguntó Estefi Berardi a Barbie en LAM.

Sincera, la hija de Nazarena Vélez respondió: "Hoy lo tengo muy asumido. Yo sabía que iba a pasar. Tengo amigas que acaban de parir y me decían que me mire mucho al espejo, que vea los cambios".

PUBLICIDAD

"AL PRINCIPIO DIJE 'ME VOY A CUIDAR. VOY A ALIMENTARME SANAMENTE'. PERO DESPUÉS ME RELAJÉ. LA ESTOY PASANDO BÁRBARO".

Aunque aclaró: "Al principio dije 'me voy a cuidar. Voy a alimentarme sanamente'. Pero después me relajé. ¿Cuántas veces voy a estar embarazada en mi vida? La estoy pasando bárbaro".

"Igual le dije al obstetra 'si me tenés que retar, retame; si tengo que aflojar, aflojo'", comentó Barbie, cosechando la risa cómplice de su mamá Nazarena que estaba al mando de LAM por la ausencia de Ángel de Brito.

BARBIE VÉLEZ HABLÓ EMOCIONADA DEL INMINENTE NACIMIENTO DE SU BEBÉ

Cursando el octavo mes y medio de gestación, Barbie Vélez habló con emoción del inminente nacimiento de su hijo, fruto de su matrimonio con Lucas Rodríguez, y expresó su deseo de que el parto sea natural.

"Estoy a punto de explotar. Estoy de 35 semanas, ¡ya está!", dijo la actriz, con humor, ante el micrófono de Socios del Espectáculo.

"Transité el embarazo súper. Obviamente con las cosas básicas. Me agito y esas cosas. Pero no me puedo quejar para nada. Estoy impecable y me siento bárbara", continuó Barbie, radiante.

BARBIE VÉLEZ Y SU DESEO DE TENER UN PARTO NATURAL

Pese a los temores expuestos vinculados al parto, y siendo mamá primeriza, Barbie Vélez expresó su deseo de que su hijo llegue al mundo a través de un parto natural.

"Por ahora estoy relajada. No quiero pensar en el momento del parto", dijo la futura mamá.

Luego, apuntó: "Voy a ir a parto natural. Después, si hay que hacer cesárea, estoy totalmente abierta. Quiero lo que sea mejor para el bebé y para mí".