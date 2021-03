"Mucha gente me pregunta por qué no lo dejo para más adelante. Mi pensamiento de hace unos meses, de hoy y de mañana, es por qué dejarlo para mañana si lo puedo hacer hoy. Seguramente, esta sea la 'nueva normalidad'... Y ¿qué más lindo que festejar con tu gente? Con los protocolos, claro", expresó a través de sus stories de Instagram.

Muy contenta, la hija de Nazarena Vélez reveló que usará dos vestidos; uno para la ceremonia y otro para la fiesta. "El vestido va a ser blanco, tradicional, y no voy a innovar. Tengo guardadas capturas de pantalla de los que me gustan y uno va ser el que use. Soy la persona más cambiante, pero lo elegí en diciembre y me caso en septiembre. Cuando es el vestido o el salón lo sentís. No quería hacer un vestido de cero, ir por algo ya visto y diseñado. Fue al primer lugar al que acudí", añadió.

Además, confirmó que la fiesta será en Pilar, en un gran parque y durante el día. "No hablaba mucho del tema porque porque soy bastante cabulera y hasta que no tenga todo firmado y cerrado me da cosa contarlo, pero puedo decirles que, finalmente, cerramos el salón. ¡Es el salón de nuestros sueños! Los dos sentimos una emoción muy grande ni bien lo pisamos", siguió contando, súper feliz.

Y se despidió admitiendo que todavía no saben qué harán en su luna de miel. "Ahí sí que no tenemos nada planeado, porque con todo esto no sabemos bien qué va a pasar. Veremos más adelante. Por ahora, no", sentenció.