A menos de un año de su casamiento con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez le contó a su mamá que está embarazada y ambas mostraron el video de ese momento en la TV, lo que ocasionó que la productora se quiebre en vivo.

En LAM, Ángel de Brito hizo uno de sus clásicos enigmáticos y terminó develando que la hija de su panelista está embarazada de tres meses, ante las lágrimas de la futura abuela, que dijo que para ella Barbie “sigue siendo una nena”.

En el video se puede ver cómo Barbie le comunica a Nazarena la feliz noticia y ambas se funden en un abrazo plagado de felicidad y lágrimas de emoción, con los ladridos del perro de la actriz de fondo.

EL EMOTIVO MOMENTO EN EL QUE BARBIE VÉLEZ CONTÓ QUE ESTÁ EMBARAZDA DE TRES MESES

“No lo puedo creer todavía”, contó Nazarena cuando se terminó de emitir el video, y aclaró que lo que vio dentro de la cajita que le mostró su hija era “el test de embarazo”. “Me dijo ‘Vení mami a comer a casa que te tengo que te cociné una pavada, no sé qué. Y como ella me contó que no estaba buscando…”, recordó.

“Yo la veo a Bárbara y la veo a Barbarita, la veo bebé, la veo chiquita”, confesó Nazarena. “Aparte, cuando la miré a los ojos, ella tenía un cag… que se me quedó diciendo ‘Sí, te juro que sí’ y después nos abrazamos y me dijo ‘¿Y ahora qué?’”, agregó.

“Es tan chica, o sea tenemos una relación… no sé cómo explicarlo. Todavía estoy en shock”, dijo Nazarena Vélez mientras Ángel presentaba a Barbie en una comunicación por Zoom. “No lo puedo creer todavía. Le enviaba mensajes a mamá y le decía ‘los nervios que tengo’”, contó la futura mamá.