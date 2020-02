Barbie Vélez y Tamara Pettinato se sacaron chispas: "Vos salís con tu hermanastro"

Invitadas a la casa de José Chatruc (donde también fueron Mariana Genesio Peña y Santiago Artemis), la hija de Nazarena Vélez comenzó hablando de cómo se desenvuelve cuando conoce a alguien por primera vez: "Yo odio las primeras citas, me ponen muy nerviosa y necesito tomar alcohol antes para relajar".

Atenta a sus dichos, la hija de Roberto Pettinato la chicaneó: "Por eso salís con tu hermanastro, porque no hay primera cita", analizó, en referencia a Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez, el exmarido de su madre, fruto de cuyo amor nació Thiago Rodríguez Vélez, el hermano de 10 años que Barbie y Lucas tienen en común.

"Tamara, me tenés las pelotas por el piso, flaca", contestó la más joven de los comensales, sin filtro. Pero eso no fue todo. Indagada por la posibilidad de tener más hijos, Tamara reveló sus deseos a futuro… ¡con palito incluido a la modelo!: "Ahora, mi plan ahora es buscar un novio con hijos, que ya venga con hijos… entonces hacemos (hace seña como de unir) a los hermanastros (y le guiña el ojo a Barbie)".

Divina Comida

"Sos una patada en los huevos, flaca. Roberto, '¿qué le hiciste a esta piba para que te salga tan doblada?'", contraatacó Bárbara, con humor. A lo que la panelista cerró con un sincericidio: "Yo tuve hermanastros y dije 'ay, mirá' y al final no me gustó. Pero tenía la fantasía. En realidad no lo concreté porque justo no era el hermanastro adecuado".