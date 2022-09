La salida de Lionel Messi de FC Barcelona generó un impacto deportivo duro de asimilar para el club catalán cuando se marchó como agente libre al PSG en medio de las negociaciones que mantenían con la junta directiva presidida por Joan Laporta para renovar su contrato.

Apretados por la delicada situación financiera que atravesaba la institución, el ídolo azulgrana se vio obligado a poner fin a su etapa como futbolista culé y emprender rumbo a París para firmar con el equipo más poderoso del país hasta junio del 2023.

Ahora, después de activar las palancas económicas necesarias, el vicepresidente económico de la entidad Eduard Romeu, admitió en diálogo con El Matí de Catalunya Radio que ve con buenos ojos el regreso del astro argentino.

“Si volviera, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica y del jugador”, consideró Romeu al ser consultado por el retorno de Lionel Messi a la institución.

Estas declaraciones llegaron después de las que hizo el propio presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien aseguró que la vuelta del argentino “es un objetivo” ya que le gustaría verlo retirándose con la camiseta azulgrana.

“Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera. He sido corresponsable de ese final que considero provisional. La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral. En ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya”, reconoció a finales de julio.

El futbolista, en tanto, mantiene la cabeza puesta en su presente con el club parisino pero sobre todo en el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. Su futuro es una incógnita y no pensará en el tema hasta después de la cita mundialista. Cabe destacar que el contrato de La Pulga con el PSG se estableció hasta junio del 2023 y desde París apuestan por llegar a un acuerdo de renovación.

Entre otros temas, el vicepresidente económico del Barcelona se mostró orgulloso por el accionar de la dirigencia a la hora de atacar el problema financiero del club: “Hemos cambiado totalmente la estructura. De tener jugadores con unos niveles salariales fuera de mercado y una plantilla ya grande a nivel de las medias de las edades, hemos pasado a tener jugadores de proyección y con unos niveles de mercado, que seguro que serán importantes”.

“Sin que suene presuntuoso, hemos salvado al Barça pero no lo tenemos sano económicamente y hace falta mucha austeridad y rigor y queda mucho trabajo por hacer”, afirmó el directivo y resaltó: “El Barça estará sano en estos 5 años. En la temporada 2024-25 estaremos en el nivel que nos corresponde”.

Finalmente, Romeu fue consultado por la posibilidad de fichar en enero: “Hay margen pero hemos hecho un esfuerzo muy importante este verano (europeo) y si hiciera falta algún complemento, lo tendríamos que estudiar”.