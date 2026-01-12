La Supercopa de España tuvo una final inolvidable en el King Abdullah Sports City de Yeda, donde Barcelona y Real Madrid protagonizaron un clásico cargado de emociones, goles y tensión hasta el último minuto. El conjunto catalán se impuso por 3-2 y levantó su 16° trofeo, ampliando la diferencia histórica sobre su máximo rival.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró personalidad en los momentos clave y supo golpear en los instantes decisivos del encuentro. Con un Raphinha determinante y la jerarquía de Robert Lewandowski en ataque, Barcelona logró imponerse ante un Real Madrid que nunca bajó los brazos y peleó el partido hasta el final.

La consagración en la Supercopa de España no solo significó un nuevo título para el conjunto blaugrana, sino también una reafirmación de su gran presente futbolístico, tanto a nivel local como internacional.

El marcador se abrió a los 34 minutos cuando Raphinha adelantó al Barcelona tras una buena jugada colectiva. Hasta ese momento, el dominio del balón era mayoritariamente culé, aunque sin demasiadas situaciones claras frente al arco.

El cierre del primer tiempo fue frenético. Vinícius Júnior igualó el partido con una brillante acción individual que desató el festejo merengue, pero la respuesta del Barcelona fue inmediata: Robert Lewandowski volvió a poner en ventaja a su equipo apenas minutos después.

Foto: ESPN.

Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja catalana, Gonzalo García aprovechó un tiro de esquina en la última jugada de la etapa inicial y marcó el 2-2, dejando todo abierto para un segundo tiempo que prometía aún más intensidad en esta final de la Supercopa de España.

El complemento se desarrolló de manera pareja, con muchas interrupciones, discusiones y un juego más trabado en la mitad de la cancha. Ambos equipos sintieron el desgaste físico y la tensión propia de una final.

Sin embargo, nuevamente apareció Raphinha para marcar la diferencia. El brasileño convirtió su segundo gol de la noche y estableció el 3-2 definitivo, desatando la euforia del público catalán presente en Yeda.

Desde ese momento, Barcelona controló el partido a partir de la posesión de la pelota y la inteligencia para manejar los tiempos. A pesar de la expulsión de Frenkie de Jong en los minutos finales y del ingreso del argentino Franco Mastantuono en el Real Madrid, el resultado no se modificó.

Con esta victoria, Barcelona alcanzó su 16° título de Supercopa de España y se consolidó como el club más ganador del certamen, superando al Real Madrid, que permanece con 13 conquistas.