Maira, la hija del fallecido, dialogó con ElDía. “Cuando llegué a la casa estaba todo cerrado, entonces un vecino tuvo que ingresar por la parte de atrás, por el fondo. Cuando pude entrar al cuarto de mi papá estaba sobre la cama, frío", relató Maira.

Como no sabía qué hacer, llamó a la Policía y desde la fuerza le dijeron que “como no había sido una muerte sospechosa me tenía que comunicar con el Hospital Centenario”.

“En el hospital me atendió un chico muy amablemente, cortamos y me volvió a llamar para avisarme que iba a venir un médico de la Policía. Eso fue a las 19.45, más o menos, pero todavía no ha venido. Sólo llegaron policías de la Comisaría Sexta, que es la del barrio, pero mi papá sigue ahí”, relató Maira, notablemente compungida, cuando el reloj marcaba las 21.30.

Su padre era diabético y hace algunos meses había sido internado. Su familia sospecha que su fallecimiento tuvo que ver con esta patología.