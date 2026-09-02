En horas de la madrugada, personal de la Comisaría Octava, intervino ante un hecho de incumplimiento de medidas judiciales y lesiones leves, ocurrido en el barrio Guevara.



Los efectivos recibieron un llamado al Comando Radioeléctrico que alertó sobre un hombre que se encontraba amenazando con un arma blanca a una mujer. Al arribar, los funcionarios observaron que el sujeto, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado y demorado.



En el lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 42 años, quien manifestó que el hombre tenía medidas judiciales vigentes y que, momentos antes, se había presentado en su domicilio con intenciones de ingresar. Ante su negativa, la habría empujado y accedido al interior de la vivienda, donde tomó un cuchillo y comenzó a amenazarla. En esas circunstancias, la mujer intentó quitarle el arma blanca, produciéndose un forcejeo durante el cual sufrió un corte en su mano derecha.



Asimismo, se dio intervención a personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quienes trasladaron a la damnificada para recibir atención médica y formalizar la correspondiente denuncia.

Por disposición de la Fiscalía de Género, el hombre, de 44 años, quedó detenido y a disposición de la autoridad judicial competente.