Desde el Municipio informaron que se concretaron tareas de mantenimiento y mejora de la red vial urbana con aporte de material para optimizar las condiciones de circulación en la zona del barrio La Milagrosa y los aledaños del Club Sarmiento.

“Estas acciones se desarrollaron en las calles Andrade, Pasteur, Virreinato, 3 de Caballería hasta Pasteur, Santa Rita, López y Planes, además de todas las que hayan sufrido algún tipo de daño luego del temporal del comienzo de esta semana”, detallaron.

El mantenimiento con aporte de material implica una serie de técnicas orientadas a la reparación y conservación de la calzada, y para emprender estas labores se llevó adelante la limpieza y la compactación de la superficie, la corrección de baches y la aplicación de nuevas capas de material, con el objetivo de prolongar la vida útil de la calle.

Para la realización de estos trabajos se utilizaron maquinarias específicas, como una motoniveladora y un rodillo compactador, lo que permite mejorar de manera sustancial el soporte y nivelación del trazado.

A lo largo de los tramos intervenidos, las viviendas frentistas cuentan ahora con accesos renovados y una superficie de tránsito visiblemente mejorada.