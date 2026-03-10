Un joven de 24 años oriundo de Buenos Aires fue detenido en Gualeguaychú tras protagonizar una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, que tuvo como víctima a una mujer de 86 años. El hecho ocurrió en la zona de las calles Del Inmigrante y Luis N. Palma, en el barrio Parma.

Según se informó, la mujer recibió durante la mañana un llamado telefónico en el que le indicaron que, más tarde, una persona pasaría por su domicilio a retirar dinero y joyas que supuestamente debían ser entregados a su hijo. Horas después, ya por la tarde, un hombre se presentó en la vivienda con ese pretexto.

Confiando en la versión que le habían dado por teléfono, la víctima le entregó $56.000, además de un anillo y una pulsera de oro. Sin embargo, la maniobra fue advertida por la empleada del hijo de la mujer, quien vive frente al domicilio.

Al darse cuenta de lo que ocurría, el sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado a pocas cuadras por personal policial, que procedió a su aprehensión.

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía, donde permanece alojado. En el procedimiento se secuestraron los billetes y las joyas. Por disposición del fiscal interviniente, el anillo y la pulsera fueron restituidos a la damnificada, mientras que el dinero quedó bajo resguardo judicial en el marco de la causa.