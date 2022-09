María Barboza señaló que se multiplica día a día “ la gente que se radica en los asentamientos porque no solo que no pueden pagar el alquiler de una vivienda modesta, tampoco pueden hacer frente al pago de una miserable pieza, razón por que la que terminan en un asentamiento como este- por El Espinillo- armando una casilla y viviendo como se puede. Mucha gente a la que no le alcanza la Asignación, un Plan, los subsidios que otorga el estado no le alcanzan para vivir.

Tampoco hay demasiadas changas como para seguir adelante hasta que la situación mejore. La verdad-continúa- ver la “situación de tanta gente que vive casi en la indigencia te revuelve el estómago.

Esta gente pasa frío, calor-depende de la altura del año- y muchas veces se va a la cama, compartida por varios integrantes de la familia- con un mate lavado y alguna galleta dura, porque ni leche pueden comprar por el precio de la misma. Uno tiene su casa que por más humilde que sea es de material y cuenta con una serie de comodidades que millones de argentinos no tienen”.

Contó que están “recorriendo las calles de la ciudad, al igual que en otras urbes, para llegar al millón de firmas para que se congelen todo lo que es el precio de los alimentos y los servicios cómo luz, gas, porque si aumenta la canasta familiar y los servicios, la gente va a tener que elegir entre comer o pagar”, advirtió.

¿Quién va a pagar una garrafa? Se preguntó porque no todos “cuentan con el servicio de gas natural, y es sabido que en los comercios del barrio se cobra un poco más la garrafa y la gente no tiene plata, mejor dicho el peso argentino cada vez vale menos.

Consultada por la respuesta de la gente ante el pedio de una firma, respondió que “la gente está cansada de que le metan la mano en el bolsillo y firma. Ya no soportan más que un día vayan a comprar cualquier alimento a un precio y a las 24 horas o menos, el mismo producto haya subido. Y para los muchos que no llegan a la primera quincena del mes, cualquier suba le resulta onerosa”.

Dijo que “una leche con la cantidad de vacas y tambos que tenemos en el país no puede costar 200 pesos el litro y estoy hablando de las marcas más populares, no las de primera línea. ¿Cómo hace una familia que tiene 3/5 criaturas para comprar 2 litros por día?.

Es imposible vivir así. Esta todo mal y la gente se hartó de vivir de migajas y de que los usen. Es por eso que pedimos que se congelen los precios por un año”. Cerró diciendo que “ la situación es compleja y nosotros mismos para comprar alimentos para el merendero –Barrio Norte- cada vez es más difícil. Un kilo de cebollas está más de 300 pesos, la leche a 200, ni hablar de comprar carne picada. No podemos adquirir carne picada de segunda debido a que el costo es de alrededor de 700 pesos. Ya no sabemos cómo ayudar en la alimentación a las 30 familias que asisten al merendero, situación que se repite en todos lados, porque la plata no vale y alcanza para nada”.