Barrios de Pie se volvió a manifestar en la plaza San Martín

Se manifestaron en la plaza San Martín en contra del "ajuste" del gobierno nacional, que "no paga más IFE, no quieren abrir el potencial trabajo y no renovaron las meriendas reforzadas", recriminaron.

barrios de pie 2.jpg

También entregaron una carta dirigida al Secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio, en la cual piden "ayuda del estado para la entrega de alimentos a los merenderos".

Los manifestantes aseguraron a ElDía que alimentan a unas 90 familias y más de 300 chicos en sus tres comedores, y que ya no saben cómo hacer ante la creciente demanda.