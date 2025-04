Los integrantes del torneo de Maxi-Básquet local, conformado por diez equipos en la actualidad, que cuentan con jugadores en su gran proporcionalidad mayores de 40 años, emitieron un comunicado sobre la nueva disposición de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), que exigen a los equipos amateurs estar federados para disputar torneos que requieran de árbitros y canchas de clubes para los partidos.

A su vez, desde el Maxi-Básquet apuntaron también a la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú por esta medida. Sin embargo, de manera extraoficial, la ADBG dio su postura sobre esta problemática y de alguna manera se desligó de la decisión de CAB.

Comunicado del grupo de Maxi-Básquet local

"Las autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y la Asociación de Básquet de Gualeguaychú nos quieren cobrar por juntarnos entre amigos a jugar al básquet.

Hace 19 años un grupo de amigos fundamos una peña para jugar al básquet y compartir encuentros; con el tiempo la peña creció y terminamos siendo unas 100 personas que nos encontramos cada quince días. Pese ser socios de los clubes donde nos reunimos, como se trata de encuentros amistosos y de básquet amateur, alquilamos las canchas, pagamos a personas para que nos arbitren los partidos (algunas veces, árbitros profesionales retirados) y compramos nuestras camisetas. Hacemos todo esto, solo porque disfrutamos de jugar entre amigos este hermoso deporte.

Sin embargo, este 2025 nos ha sorprendido: parte de las autoridades de la dirigencia de CABB y la Asociación de Básquet de Gualeguaychú ha decidido que la peña de amigos debe estar federada. ¡¡¡Sí leíste bien, amateurs federados!!!

No hay un sólo fundamento lógico para avalar semejante estupidez. Si fuera así, para jugar un partido de fútbol cinco un viernes deberíamos pedir permiso a AFA o si se nos ocurriera la bendita idea de sumarnos a un partido de beach vóley un sábado de enero deberíamos preguntar primero a FeVA.

Como las autoridades de la dirigencia de CABB y la Asociación de Básquet de Gualeguaychú no han tenido éxito desde lo legal (obvio, no son dueños del deporte), han empezado a amedrentar a los clubes que nos alquilan las canchas impidiéndoles que sigan haciéndolo. Es decir, amenazan a los clubes con presiones y posibles sanciones en caso de que nos alquilen sus espacios para jugar entre amigos.

Ante esta situación, los clubes no tienen otra opción de suspendernos los alquileres. Vale aclarar que las instituciones no tienen nada que ver en esto, es más, muchas veces ellos logran a cubrir sus gastos mensuales gracias a actividades como la de nuestra peña, por lo que esta acción extorsiva de CABB y la Asociación de Básquet de Gualeguaychú no solo perjudica a quienes jugamos en forma amateur al básquet sino también a las instituciones que se supone que defienden", concluye el comunicado.

Respuesta extraoficial de la ADBG

Si bien desde la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú no se expresaron públicamente sobre el tema, es decir no hubo una palabra oficial, un dirigente importante se expresó en sus redes sociales y desligó a la entidad local de esta decisión.

“La medida, que no compartimos, fue tomada por la Confederación Argentina de Básquet, tendiente a tener también al Maxi-Básquet bajo su órbita”, comienza su descargo.

Por el contrario, la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú se preocupó, reunió sucesivamente a representantes del Maxi-Básquet masculino y femenino y a los clubes que se ven afectados y llevó la problemática a nivel Federación, en busca de alternativas, consciente de que dicha "disciplina" se desarrolla a modo amateur y recreativo, además de que para los clubes resulta beneficioso por los ingresos que genera el alquiler de cancha, porque muchos de quienes lo practican son socios de las instituciones, concluye.