Juan Manuel Cerúndolo firmó el batacazo del torneo en la segunda ronda de Roland Garros: eliminó al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en cinco sets. El argentino comenzó abajo los dos primeros parciales, pero a partir del tercero aprovechó los problemas físicos del italiano ante el calor que azotó París y revirtió el duelo para imponerse por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en el triunfo más grande de su carrera.

El menor de los hermanos Cerúndolo, de 24 años, trabajó durante más de tres horas y media en la mítica Philippe-Chatrier para sacar del camino al máximo candidato al título en el Grand Slam sobre polvo de ladrillo. Sinner, finalista de la edición 2025 donde fue superado por Carlos Alcaraz, perderá 1250 puntos en el Ranking ATP pero no correrá riesgo su condición de líder del conteo mundial ya que el español –2 del mundo– se ausentó de esta cita por una lesión.

Juan Manuel pareció no padecer los más de 30° que le pusieron un marco especial a un partido que comenzó pasado el mediodía francés y vio al italiano mermar lentamente su nivel hasta un quiebre físico definitivo cuando dominaba el tercer set para ganar el partido.

El argentino, campeón del Córdoba Open 2021 como único título en el máximo rango ATP, hoy figura 56° del mundo pero hace poco menos de un año había caído por fuera del 100° del conteo y debió realizar un minucioso trabajo de recuperación física, mental y deportiva para poder reinsertarse en el lote principal del circuito, escalando al mejor puesto de su trayectoria con el 54° del ranking días atrás.

El tenis argentino sumó así otro triunfo de resonancia, el más grande en esta cita, luego de la gran cosecha que firmó Solana Sierra en el cuadro femenino con celebraciones sobre Emma Raducanu y Jasmine Paolini que la depositaron en la tercera ronda.

Sinner estaba 5-1 arriba, a un solo game de la victoria. Empezó a mostrar signos de malestar y perdió 11 puntos consecutivos. Cuando el marcador estaba 5-4 y 0-40 con el saque del italiano, llamó al médico y se fue al vestuario para atenderse.

Allí fue la bisagra del partido. Cerúndolo vio su oportunidad y no titubeó. Apostó a un partido largo, a acertar en los peloteos y desgastar al número 1 del mundo, que nunca dio signos de recuperación.

Juanma no mostró fisuras en su plan y el desarrollo se revirtió. El argentino ganó el cuarto set con facilidad y emparejó el marcador. Desde entonces, quedaba la incógnita sobre si Sinner lograría recuperarse antes de que el partido se le escapara de las manos. No ocurrió.

El mejor tenista del mundo en la actualidad ya había atravesado una situación similar en la tercera ronda del Australian Open, frente al estadounidense Elliot Spizzirri, y hace dos semanas, en el Masters 1000 de Roma, contra el ruso Daniil Medvedev. En ambos encuentros, Sinner cedió un set. Contra el menor de los hermanos Cerúndolo perdió el partido.

“Tuve suerte. Puse lo mejor. Era 6-3, 6-2 y 6-1 para él el partido. No me animo a decir que le gané. Fue un tema más de él. Yo solamente cumplí”, fueron las palabras del argentino tras el golpe histórico. “Siento pena por él y ojalá que se recupere. Es un fenómeno”, agregó.

Con el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic ahora como los principales candidatos a la corona en la tierra batida parisina, Juan Manuel buscará alcanzar los octavos de final de este Grand Slam por primera vez en su carrera ante el ganador del duelo que mantienen el español Martín Landaluce (20 años, 69° del mundo) y el checo Vít Kopriva (28 años, 66° del ranking).

Juan Manuel había superado en la ronda inicial al británico Jacob Fearnley (125 del mundo) por 6-2, 7-6 y 7-6 para meterse por segunda vez en su carrera en una segunda ronda de un Grand Slam tras haber disputado esa instancia de la edición 2025 de Roland Garros, donde superó toda la fase de clasificación y cayó en el segundo duelo del cuadro principal contra el serbio Hamad Medjedovic.

Este paso adelante en el Abierto de París le asegura un cheque de 187 mil euros (alrededor de 217 mil dólares) y 100 puntos clave para el ranking, lo que lo pondría 49° del mundo en el conteo en vivo. Aunque la cosecha podrá seguir creciendo si continúa con paso firme en el polvo de ladrillo francés.

Hubo 24 triunfos argentinos ante los número 1 en el circuito profesional desde 1977. Diez de ellas fueron de Juan Martín del Potro, incluida la última: ante Rafael Nadal en el US Open 2018.

“Estoy muy feliz. Seguiré intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi superficie preferida. Solo espero estar listo para el próximo partido”, expresó tras el partido Juanma, que también puso el foco en el partido de su hermano Francisco que en ese momento disputaba el cuarto set contra el local Hugo Gastón. “Espero que mi hermano gane, lo siento por los franceses”, bromeó. Pocos minutos más tarde, su hermano (26° del mundo) cerró el boleto a tercera ronda con un triunfo de 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 sobre el francés que figura 118 del ranking.

El jugador argentino fue muy sincero a la hora de analizar su victoria: “Tuve suerte. Puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. Creo que se acalambró, de mi parte lo hice bien, pero fue un tema más de él que mío, que cumplí. Le dije que sentía pena por su lesión, y que se recupere. Es un señor, una gran persona, le deseo el bien porque es una gran persona. Me deseo suerte”.

Sin Alcaraz ni Sinner en carrera, Djokovic buscará volver a alzar el trofeo más preciado sobre polvo de ladrillo. Nole fue campeón en París por última vez en 2023 como antesala del doblete que conquistó el español Alcaraz. Hay que tener presente que el certamen tiene una alta probabilidad de ver un nuevo campeón, lo que entraría en la lista de particularidades si se tiene en cuenta que desde 2005 hasta acá sólo vio subir a lo más alto al rey Rafael Nadal (14) con algunas interrupciones de Roger Federer (1), Djokovic (3), Stan Wawrinka (1) y el mencionado Alcaraz (2). Justamente en 2004 se dio el último campeón sudamericano de la mano de Gastón Gaudio.

Con los hermanos Cerúndolo en la tercera ronda de Roland Garros (Fran irá ante el norteamericano Zachary Svajda), la mala noticia para el tenis argentino estuvo en la dura eliminación de Facundo Díaz Acosta. El actual 151° del ranking estuvo a poco de dar otro golpe en el torneo, pero no pudo completar su buena racha ante el norteamericano Learn Tien (18 del mundo) pero terminó cayendo en cinco sets por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3.

“No sabía, no tenía ni puta idea. Entré a la cancha creo que set abajo y no sé si 3-1 o 4-1 abajo (del partido de Juanma ante Sinner). Habíamos dicho con mi familia que se iban a dividir. Iba set iguales y miro arriba, pero mi familia no estaba ahí. Pregunto y me hacen: ‘Dos sets a uno abajo’. Dije,bien, está luchando. Yo estaba en el cuarto set jugando, iba a la toalla y la gente me decía ‘tu hermano está ganando’. Fue todo muy loco”, relató Francisco, el mayor de los Cerúndolo, minutos después de vencer a Gastón cuando le consultaron por la victoria de Juanma.