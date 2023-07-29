En un partido con un buen marco de público, jugaron en la ciudadela Pueblo Nuevo y Deportivo Urdinarrain en un juego muy disputado y dónde a ambos les costó llegar con peligro sobre los arcos y dónde no abundaron situaciones de gol pero el marcador se abrió en los últimos minutos.

De arranque el sabalero propuso un esquema ofensivo defendiendo con tres en el fondo y buscando llegar por las bandas. Por el lado del azul, apostó nuevamente a la velocidad de sus dos delanteros, Carrizo y Tellechea que estuvieron bien controlados. En ese marco hubo poco para resaltar en la primera mitad de riesgo sobre los arcos.

Deportivo llegó con un tiro libre de Pablo González que se fue cerrando y obligó la respuesta del arquero Bruno Piaggio para evitar que se meta en el ángulo y por el lado del local también fue un remate de tiro libre de Martín Vega que tapó el arquero Juan González para sacar la pelota al corner. No mucho más en un primer tiempo muy parejo.

En el segundo tiempo el partido no cambio demasiado. Siguió siendo muy disputado en el medio y les costó ambos llegar con claridad sobre los arcos.

A los 28 minutos, cuando el que buscaba mayor profundidad era Pueblo Nuevo, el arquero Juan González captó un remate de Martín Vega y sacó largo buscando la contra. En el fondo no pudo cerrar Sergio Marín ni Roberto Morales y la pelota le quedó a David Tellechea que superó a los marcadores y ante la salida del arquero definió abajo contra el palo izquierdo para poner el 1 a 0 muy festejado por la parcialidad azul porque en Deportivo lograba marcar en un partido muy cerrado.

Rápido el DT de Deportivo buscó tener mayor protección en el fondo y mandó a Pedro Mornacco para sumar un defensa y a Johan Asevedo para intentar tener más la pelota y resguardar el resultado. Por el lado de Pueblo Nuevo se apostó a la experiencia de Fernando Calatayud que reemplazó a Martín Vega y antes había mandado a cancha a los jóvenes Lucas Domínguez y Lucas Galli.

La apuesta le salió mejor al local, que se fue con todo en busca del empate. En un envío al área desde un tiro libre a Deportivo le costó defender la pelota parada, algo que no es novedad, la bola fue al área, Bruno García sacó de cabeza en el área pero dejó su lugar para intentar rechazar en la segunda pelota con la poca fortuna que resbaló y Domínguez no tuvo impedimento para meter el centro que encontró el hueco en la defensa ante un arquero que dudó y esto lo aprovechó Ayrán Benítez que anticipó de cabeza y puso el empate a los 44 minutos. Parecía que allí terminaba todo y repartían puntos, sin embargo Fernando Calatayud, ya en tiempo adicionado, consiguió una falta al costado del área. Pueblo Nuevo manejó muy bien la pelota parada dónde en vez de meter un centro por arriba, Thiago Martinolich puso un pase atrás por abajo y allí llegó Lucas Galli para definir y poner el 2 a 1.

El árbitro Diego Irigoyen pitó el final con 5 minutos de adicional y Pueblo Nuevo festejó el triunfo que significó arrimarse a 9 puntos de Deportivo Urdinarrain además de sacarle el invicto.

Los otros partidos

Juventud Unida en su cancha, se lo dio vuelta a La Vencedora y le ganó 2 a 1, con dos goles del zaguero Nicolás Trejo, mientras que Maximiliano Guzmán había adelantado a La Vence. En Larroque, Central Larroque extendió su buen momento y derrotó 1 a 0 a Central Entrerriano con tanto convertido por Urbano Quintana.

El domingo completarán Juventud Urdinarrain ante Sarmiento en el Bulevar Rivadavia, Black RIver - Defensores en cancha del Tractor Celeste y Deportivo Gurises ante Sud América en cancha de Cerro Porteño.