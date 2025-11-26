El Encuentro Batuque Gualeguaychú 2025 cerró su tercera edición con una convocatoria superior a la prevista. Durante el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, el Corsódromo José Luis Gestro recibió a más de 25 delegaciones de distintos puntos del país, entre ellas agrupaciones de Santa Fe, La Rioja, Victoria, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Colón, San José, Berazategui, Florencio Varela, 25 de Mayo y Capital Federal.

La asistencia de público, integrada por vecinos y turistas, resultó superior a la de ediciones anteriores. El espacio presentó un importante marco de concurrencia en ambas jornadas, pese a las bajas temperaturas nocturnas.

La apertura del sábado marcó el inicio de la competencia de batucadas, en la que cada agrupación realizó un recorrido de 100 metros con presentaciones de doce minutos frente a jurados internacionales especializados por rubros. Las delegaciones incluyeron pasistas femeninas y masculinos, malandros, ballets y destaques individuales, conformando desfiles de formato reducido. En la categoría batucada, el primer puesto quedó en manos de la delegación de La Rioja, cuyo contingente permaneció durante todo el fin de semana en las instalaciones del club Unión.

El encuentro incluyó propuestas musicales de distintos estilos. Pangea, desde Buenos Aires, presentó un repertorio de samba reggae; Jarana Band, de Victoria, ofreció su espectáculo ante el público presente; y la Orquesta de Pandeiros y Vientos (OPVV), con 58 músicos, desarrolló una puesta que combinó percusión y vientos. También participó Martín Irigoyen junto a músicos de Mari Mari, quienes acompañaron a la Batería Aplanadora en un segmento acústico que recibió una respuesta destacada del público.

El domingo se desarrolló el Caldeirão de pasistas, con categorías pre-infantil, infantil, juvenil y mayores, tanto femeninas como masculinas y malandro. La incorporación de la categoría pre-infantil respondió al elevado número de inscriptos y evidenció la participación de niños y jóvenes dentro del evento. Más tarde tuvo lugar la competencia de baterías, que consolidó el perfil artístico y competitivo de la propuesta.

Durante el fin de semana, Batuque recibió reconocimientos institucionales. El sábado fue declarado de Interés Municipal y el domingo se entregó la segunda Declaración de Interés Provincial, a cargo de Carlos Damasco, en respaldo a su valor cultural dentro del calendario local.

El evento incluyó además la feria Feriarte, con más de 20 stands de artesanos y emprendedores locales, un espacio destinado a productos vinculados a la batucada y un patio gastronómico. Las actividades comenzaron a las 20 y se extendieron hasta alrededor de las 2 de la madrugada en ambas jornadas.

Tras el cierre de esta edición, la organización proyecta una cuarta convocatoria para el fin de semana largo de noviembre del próximo año.