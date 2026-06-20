Después de destacarse en Neptunia, Centro Bancario de Gualeguay, Luis Luciano de Urdinarrain, en la Liga Entrerriana y en la Liga Federal oportunamente, además de tener un breve paso por Central Entrerriano a nivel mayores, Bautista Fouce desembarcó en el ascenso del básquet italiano hace cuatro años y viene de coronar una temporada inolvidable en lo individual y colectivo: fue MVP del New Virtus Mesagne, que ascendió de la Serie C a la Serie B Interregionale.

De vacaciones por Gualeguaychú, Fouce repasó en una charla imperdible con Ahora ElDía cómo surgió la posibilidad de llegar a Europa, su año deportivo, su vida en Italia y los objetivos para el futuro, entre otros temas.

“En 2022 me llamó mi representante, Maximiliano Morel Pohl, para comentarme que estaba la posibilidad de irme al sur de Italia. Al principio dudé un poco, pero finalmente decidí armar las valijas y hoy creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida”.

"En 2022 me llamó mi representante, Maximiliano Morel Pohl, para comentarme que estaba la posibilidad de irme al sur de Italia. Al principio dudé un poco, pero finalmente decidí armar las valijas y hoy creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida; ya llevo cuatro años acá", contó sobre cómo y cuándo le llegó la chance de emigrar al Viejo Continente.

Sobre la actualidad en el ascenso italiano, Bautista detalló: “Estaba jugando la Serie C, que es una categoría bastante fuerte donde hay muchos extranjeros y jugadores que se dedican exclusivamente al básquet. Este año jugué en la New Virtus Mesagne, un club de una ciudad de unos 45.000 habitantes en la región de Apulia, muy cerca de Bríndisi y Lecce. Es un lugar hermoso, no es tan turístico, pero se vive el básquet de una manera muy intensa y desde adentro".

"Me llamaron con el objetivo de intentar ascender y se armó un grupo excelente, con un staff de primera. Pudimos coronar el campeonato después de diez meses de laburo durísimo. Tuvimos una localía muy fuerte: jugamos 17 partidos en nuestra cancha y los ganamos todos. Con este título logramos el ascenso a la Serie B Interregionale", agregó sobre el gran año que tuvo New Virtus Mesagne.

Además, en lo individual, el perimetral que ayer cumplió 29 años fue la gran figura que tuvo el equipo: fue elegido el MVP del torneo, promediando 20.3 puntos por juego en 32 partidos disputados, y terminó como el máximo triplero de la Liga con 112 conversiones. "En lo personal fue una de las temporadas más lindas que me tocó vivir”, destacó.

Al comparar la exigencia de la competencia con la Liga Entrerriana y la Liga Federal, los torneos que a él le tocó disputar en el país, Fouce analizó: "La verdad es que a nivel basquetbolístico no hay tanta diferencia con lo que jugué en Argentina. Sí siento que en Europa hay más altura en general; te topás seguido con escoltas o aleros de 1.95 metros, ni hablar de los pivotes".

"La verdad es que a nivel basquetbolístico no hay tanta diferencia con lo que jugué en Argentina. Sí siento que en Europa hay más altura en general; te topás seguido con escoltas o aleros de 1.95 metros, ni hablar de los pivotes".

En cuanto a su crecimiento deportivo desde que está en Italia, resaltó: “A medida que pasaron las temporadas me fui afianzando. Hoy te puedo decir que soy un jugador diferente al que se fue de Argentina: soy más inteligente para jugar y cometo menos errores, algo que te van dando los años y el rodaje".

Fouce atraviesa su mejor momento en Italia, pero la adaptación a un nuevo país lejos de sus seres queridos y a otro idioma no fue sencilla. “Cuando llegué en 2022 los primeros meses me costaron, no te voy a mentir. El desarraigo se siente, pero a medida que pasó el tiempo me fui acomodando. Hoy hablo el idioma perfectamente y reafirmo que fue una hermosa decisión la que tomé", indicó.

Sobre la vida por fuera del básquet, manifestó que no dista mucho a lo que era en el país. “La rutina diaria es muy similar a la de un jugador de básquet en Argentina, con entrenamientos de mañana y tarde. Entrenamos de lunes a sábado y los fines de semana se juegan. Por lo general es un partido por semana, salvo en la época de playoffs donde se juegan hasta tres partidos en siete días. En el tiempo libre me gusta aprovechar para descansar y conocer lugares”.

Bautista Fouce es futbolero y fanático de Independiente, pasión que comparte en sus redes sociales. Consultado sobre cómo se vivió en Italia la no clasificación de la Azzurra por tercer Mundial consecutivo, en el medio de la cita 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, sentenció: “Quedarse afuera lógicamente no fue una buena noticia para ellos. No sé si los italianos lo viven de una manera tan pasional o extrema como nosotros, pero andan ahí cerca. En el vestuario es un tema delicado; cuando quedaron afuera, no se podía joder mucho con eso".