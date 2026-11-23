Bayer pagará hasta 7.250 millones de dólares durante dos décadas para resolver miles de reclamaciones en Estados Unidos por el presunto vínculo entre el herbicida Roundup y el linfoma no Hodgkin. El acuerdo fue aprobado el viernes por un juez de Missouri y tiene alcance nacional.

Los demandantes sostienen que la empresa debió advertir a los usuarios sobre el posible riesgo de desarrollar esa enfermedad. La compañía alemana, por su parte, mantiene su posición de que el producto no causa cáncer.

El pacto comprende tanto a usuarios que ya recibieron un diagnóstico como a quienes sean diagnosticados en los próximos años. Las compensaciones dependerán de las condiciones particulares de cada caso.

Cómo se determinarán las compensaciones

Los participantes podrían recibir, en promedio, entre 10.000 y 165.000 dólares, de acuerdo con las categorías contempladas en el acuerdo. Para establecer los pagos se tendrá en cuenta cómo utilizaron el herbicida.

También se evaluarán la edad al momento del diagnóstico y la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, las indemnizaciones no serán iguales para todos los reclamantes.

Para Bayer, el entendimiento ofrece mayor previsibilidad financiera frente al crecimiento de los costos judiciales. La presión de los litigios incluso llevó a la empresa a considerar el retiro de Roundup de los mercados agrícolas estadounidenses.

El fallo de la Corte Suprema que modificó el escenario

Las negociaciones también estuvieron atravesadas por la incertidumbre de los demandantes. Mientras se discutía el acuerdo, una decisión de la Corte Suprema estadounidense debilitó uno de los argumentos centrales utilizados en las causas contra Bayer.

Según la información difundida sobre ese fallo, el tribunal determinó en junio que la compañía no puede ser demandada ante tribunales estatales por no incluir una advertencia sobre cáncer cuando la normativa federal no la exige. El criterio se apoya en la prohibición de que los estados impongan requisitos adicionales de etiquetado.

El alcance de las compensaciones generó diferencias entre los abogados de los pacientes: algunos consideran que los montos son insuficientes, mientras que otros destacan que el acuerdo permite obtener un pago frente al riesgo de que las demandas no prosperen. La aprobación del pacto no modifica la negativa de la empresa sobre la relación entre Roundup y el cáncer.