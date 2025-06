Bayern Múnich derrotó a Auckland C. 10 a 0 en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Los goleadores fueron Kingsley Coman (2), Sacha Boey (1), Michael Olise (2), Thomas Müller (2) y Jamal Musiala (3). No se registraron tarjetas rojas durante el partido.

El próximo partido de Los Bávaros será contra Boca Juniors el próximo viernes a las 22 hotas en el Hard Rock Stadium de Miami. Por su parte, Auckland C. se enfrentará a Benfica el mismo día a las 13:00 hs en el Inter and Co Stadium. Tras este encuentro, B. Múnich se posiciona 1° en la tabla, mientras que Auckland C. ocupa el 32° lugar.