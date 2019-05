Bazar "El Entrerriano" también cerró su sucursal de Chajarí

14 puestos laborales

Con 10 años de antigüedad

También en Gualeguaychú

Otro en la mira

La empresa cerró dos locales y se perdieron 14 puestos laborales en la provincia. Bazar "El Entrerriano" finalizó su actividad en las sucursales de Gualeguaychú y Chajarí. Anticipan que otro local seguiría en el mismo camino. La crisis que afecta al comercio y otras actividades vuelve a golpear duramente a los comercios de la provincia y no distingue a los que llevan varias decenas de años trabajando en territorio entrerriano. El local del sur entrerriano funcionaba hace más de 21 años en 25 de Mayo, casi Rocamora de la ciudad de Gualeguaychú. Mientras que el local ubicado en calle Urquiza al 1100, en el departamento Federación, había iniciado su actividad hace 12 años en la ciudad de Chajarí.Con el fin de las actividades en ambos locales, se perdieron 14 puestos laborales en la provincia y cabe recordar que la firma, ya había cerrado las sucursales de Colón, Concordia y Santa Fe. Desde hace algunos meses y según algunos de sus empleados, "todos los días llegamos a trabajar, mirando a ver si no llegó el camión para llevarse todo", dijeron a. La incertidumbre, el cobro de sueldos en cuotas, no poder pagar los gastos básicos para vivir, fueron algunas de las peripecias sufridas por los siete empleados que este jueves, quedaron sin trabajo.La sucursal chajariense tenía doce años y medio de vida y algunos empleados contaban con más de 10 años de antigüedad. La Delegación de trabajo local estuvo presente en la reunión junto a los abogados de la empresa y el abogado de los empleados, quien suscribió un convenio en el que se hace constar que en las próximas 48 horas, se enviará el telegrama de despido y también, se hace constar la mercadería que se retira del lugar por parte de la empresa. "Vamos a esperar a ver a qué arreglo llegamos", confió un empleado despedido de Bazar El Entrerriano de Chajarí.En tanto, esta mañana, dos camiones comenzaron a retirar la mercadería que estaba en la sede del bazar El Entrerriano de Gualeguaychú. De ese modo, se concretó el cierre del local tras haber estado 21 años en el sector comercial de dicha localidad. La decisión afectó la situación de siete trabajadores que quedaron en la calle, aunque previamente la patronal había acordado un retiro voluntario con tres del total de la planta de empleados.Esto se sumó a la decisión de la empresa de haber cerrado la sucursal Concordia, cuando en octubre del año pasado había tomado la misma determinación afectando la continuidad laboral de ocho personas. "Hace meses que venimos vendiendo el 10 por ciento de lo que vendíamos hace algunos años. Es algo que esperábamos, lamentablemente", reconoció uno de los empleados del comercio que cerró sus puertas en Gualeguaychú. A su vez, este jueves cerró la sucursal Chajarí, mientras que el local de La Paz está en plan de cierre, y se sumaría a la lista de locales cerrados por el bazar que tiene casi 100 años trabajando en la provincia.