Se dilata la elevación a juicio de la causa contra Giselle González y Cristian Hernández, acusados por la muerte violenta de su hija Kathaleya Quetzaly Hernández, una bebita de dos meses y medio, llegó sin vida al Hospital Militar de Paraná el 12 de octubre de 2021.



En la audiencia que se desarrolló el martes, los Fiscales Mariano Budasoff y Evangelina Santana, reclamaron al juez Pablo Zoff, la elevación a Juicio por Jurados de la causa, pero los defensores oficiales que asisten a los padres de la víctima interpusieron varios pedidos de nulidad.



Los padres están imputados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía en carácter de coautores.

A poco de cumplirse un año del cruento hecho, aún no se elevó la causa a juicio. Y la muerte de Kathaleya permanece impune.



Los defensores oficiales Rodrigo Juárez, Mariana Montefiore y Antonella Manfredi, le reclamaron al juez, que la causa no avanzara frente a la falta de certeza sobre la acusación de los padres, alertando al mismo tiempo que no se aclara en la acusación si la muerte de la bebé fue por el resultado de agresiones u omisiones de cuidado.Diversas fracturas y hemorragia internaDurante su alocución, la que fue registrada por Códigos –el programa que se emite por Elonce- la fiscal Santana especificó que, “desde mediados de septiembre de 2021, Giselle González y Cristian Hernández le infringieron continuas y severas lesiones a su hija de dos meses y medio; así, en distintos momentos de la corta edad de la beba, nacida el 25 de junio de 2021, ambos progenitores le causaron a su hija fracturas óseas en la clavícula izquierda, el húmero izquierdo, el radio derecho y en múltiples costillas”.

“En el sector interno del cráneo produjeron sufusiones (derrames) hemáticas en cara interna del cuero cabelludo en región frontal y occipital, lesiones de similares características en fascia epicraneal subyacentes a la anteriormente descriptas. Asimismo produjeron hemorragia subdural, congestión meníngea y una lesión hemorrágica intraparenquimatosa (cerebral) en región del lóbulo frontal. En la zona del tórax se observó infiltración hemática subcutánea a nivel clavicular izquierda, derrame pericárdico (citrino) de moderada cantidad, hematoma en cara posterior del bazo, infiltración hemática en músculo psoas derecho y en músculos paravertebrales derechos en región dorso-lumbar”, detalló la fiscal sobre el informe de la autopsia.



“Las lesiones constantes que Hernández y González le infringieron a su hija aunada a la situación de indefensión en la que la beba se encontraba dada su absoluta independencia de sus padres y la ausencia de toda acción de estos destinada a lograr la ayuda de un tercero para evitar la continuidad de las agresiones, le causaron a la niña un sufrimiento constante e innecesario, al menos, durante sus últimas semanas de vida y culminaron provocándole su fallecimiento el 11 de octubre de 2021 como consecuencia de una hemorragia subaracnoidea masiva”, reveló Santana. Para los defensores, la Fiscalía “inflama” la causaJuárez, por su parte, cuestionó "el desarrollo infamante de la imputación” que desarrolló la Fiscalía y, de acuerdo a lo que expuso ante el juez, “para no inflamar la imputación, se debió exponer la causa de muerte -que fue la hemorragia subaracnoidea masiva”.



Para el defensor de Cristian Hernández, el desarrollo especifico de las heridas que registró el cuerpo de la beba, “fueron consecuencias posteriores del acto” y comparó el caso con la absolución de Yanina Lescano (la madrastra de Nahiara Cristo –la beba fallecida a causa de malos tratos). “Ese caso tuvo que llegar al Superior Tribunal de Justicia para lograr la absolución porque el hecho estaba indeterminado, porque había una falencia en la imputación de los hechos”, sostuvo Juárez.



Punto aparte, la defensora de Giselle González también apuntó al carácter de la imputación de los padres. “Fiscalía sostiene `no sabemos quién de los dos fue´ y esa duda tiene que jugar a favor de nuestra defendida porque es un principio constitucional, junto con el estado de inocencia, que hasta el momento se encuentra incólume”, remarcó.



Para la abogada de la madre de la beba, “se debe contar con la causa probable de que tendrán los elementos mínimos y fundamentales para solicitar la elevación de la causa a juicio por jurados porque la Fiscalía, al decir `no sabemos quién´, hace un recorte del hecho”.



“Es incuestionable el fallecimiento de la beba, pero falta la vinculación subjetiva de la autoría y es en esta instancia en la que se debe determinar qué rol le ocupó a cada uno, qué conductas causaron la muerte de Kathaleya, qué hizo uno y qué no hizo el otro y llama mucho la atención el que se haya dicho que no hay testigos que refieran algún tipo de conducta activa”, disparó la letrada.Una mamadera con alcohol etílicoDe acuerdo a los datos que reveló Códigos, en allanamiento policial -con fiscalización judicial- al domicilio donde vivía la pareja junto a la beba, se halló “mugre amontonada, suciedad en la mesada de la cocina, platos con restos de comida, colillas de cigarrillos y pañales usados; además de excremento de perro, bolsas de residuos llenas y malolientes; en el dormitorio, pañales usados y ropa amontonada sobre la cuna, prendas de vestir manchadas, una mamadera con alcohol etílico en su interior y un envoltorio con marihuana”.

Según sostuvo el periodista Mauricio Antematten, quien tuvo acceso al informe de la autopsia al cuerpo de Kathaleya, “el estómago estaba vacío y los intestinos carentes de materia fecal, con lo cual, se deduce que la beba no había sido alimentada tiempo antes de morir”.

Cuarto intermedio

En la audiencia de este martes, los defensores oficiales trataron por todos los medios, de neutralizar el cierre de la investigación penal preparatoria, y su elevación a juicio por jurados, planteando distintas hipótesis que en su mayoría fueron rechazados por Zoff. Sin embargo, el juez dio vía libre a la apelación, por lo que se hizo un cuarto intermedio, hasta tanto un juez de tribunal de juicios y apelaciones resuelva los planteos de los defensores. Una vez que se resuelva la continuidad o no de la audiencia, recién ahí, se deberá definir cuándo se eleva finalmente a juicio.