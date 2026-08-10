"Becario en Escena" llegará a Gualeguaychú con una nueva instancia del certamen provincial destinado a promover la formación y el desarrollo artístico de estudiantes entrerrianos de entre 6 y 25 años.

En el marco de la organización de la propuesta, responsables del programa se reunieron con el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y la directora de Educación, Bertha Baldi. Durante el encuentro se coordinaron aspectos vinculados con la realización de la actividad en la ciudad y la convocatoria a los participantes.

Becario en Escena tiene como objetivo seleccionar a los beneficiarios de la Beca Cultural, destinada a acompañar la capacitación y el desarrollo de aptitudes artísticas. La selección se realizará mediante galas presenciales con la participación de un jurado especializado.

En esta edición se otorgarán cuatro becas de $720.000 en una primera instancia y tres menciones de $360.000.

Podrán participar en las disciplinas de música, danza y expresiones libres. Las categorías individuales estarán divididas entre participantes de 6 a 12 años, de 13 a 18 años y de 19 a 25 años. También habrá una categoría grupal, integrada por un máximo de seis participantes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 9 de septiembre. Las planillas deberán presentarse en la Dirección de Cultura, ubicada en el primer piso de la Casa de la Estación (Maestra Piccini y Maipú), de lunes a viernes de 7 a 13 h.

La presentación de Becario en Escena en Gualeguaychú se realizará el viernes 11 de septiembre, a partir de las 14 h, en el Teatro del Puerto.

Para acceder a la Beca Cultural, los participantes deberán ser estudiantes y contar con al menos tres años de residencia en Entre Ríos. El jurado evaluará las presentaciones teniendo en cuenta aspectos vinculados con la interpretación, la técnica y la creatividad.

Las bases, condiciones y la planilla de inscripción pueden descargarse en el sitio web del Instituto Autárquico Becario Provincial: https://www.institutobecario.gov.ar/becarioenescena.php

También pueden solicitarse a la Dirección de Cultura al teléfono 3446 531045.