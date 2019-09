Beccacece habría rajado a Pablo Pérez de Independiente: ¿Qué pasó?

Uno de ellos es Nicolás Domingo, uno de los futbolistas más queridos entre los simpatizantes del Rojo. El ex River no es del agrado táctico del entrenador, quien decidió jugarse su futuro con "los suyos". El choque por Copa Argentina ante Defensa y Justica –se jugaría la próxima semana– asoma en el horizonte como determinante en el futuro del DT: aseguran que podría dar un paso al costado si el resultado no es satisfactorio.

Sin embargo, desde la dirigencia aseguran que no están pensando en culminar el proceso de manera anticipada. "No hay ningún plazo para Beccacece, tiene contrato hasta junio del 2020. Sabemos de la capacidad del entrenador pero sí es cierto que todavía no ha encontrado el equipo", aseguró el secretario general del club, Yoyo Maldonado, en declaraciones al programa partidario Más Rojo.

Pero el caso más llamativo es el de Pablo Pérez. Durante el entretiempo ante el Granate, con los de Avellaneda 1 a 0 arriba, el mediocampista ingresó al vestuario quejándose, de manera vehemente, por el sistema para marcar y porque sentía que no formaba parte del circuito de juego.

"Hubo una discusión como discutimos nosotros en el trabajo todos los días. Es un tema que pasa en todos los vestuarios. Esta vez tuvo una trascendencia muy especial que me llama mucho la atención. Hoy hubo una reunión, Pablo pidió disculpas y sus compañeros las aceptaron. Son momentos de calentura. Esto pasa en todos lados", reconoció Maldonado.

El hombre surgido de Newell's pateó una botella y rompió una de las pizarras que se utilizan para marcar cuestiones tácticas. Beccacece, que entró más tarde, sintió que el jugador le estaba reprochando su autoridad y se lo hizo saber.

Ambos tuvieron un fuerte cruce, con intercambios de palabras en un tono elevado aunque la situación no pasó a mayores. No obstante, Pérez salió al campo de juego en el segundo tiempo, e incluso contribuyó en el segundo tanto de Silvio Romero. Luego, ya con el partido 2-2, el técnico lo sacó para disponer del ingreso del colombiano Andrés Roa a los 33 minutos.

Pese a que ya habían pasado varias horas, el fastidio no mermó y Beccacece tomó una fuerte decisión: solicitó una reunión con los principales dirigentes (Pablo Moyano y Yoyo Maldonado) para exponer su punto de vista. Por lo pronto, el jugador no volvería a ser parte del proceso del entrenador y, en caso de no modificarse esta situación, podría marcharse a fin de año teniendo en cuenta que hace unos meses fue sondeado desde Newell's.

El altercado interno hizo surgir otros resquemores. Algunos futbolistas como Martín Benítez, Gastón Silva y Fabricio Bustos le habrían deslizado al DT que pretenden jugar en sus posiciones y no rotar más, teniendo en cuenta que es habitual que Beccacece modifique nombres y esquemas incluso durante el trámite del juego.

El Rojo, hasta el momento, no encuentra el rumbo en el semestre. Eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final ante Independiente del Valle de Ecuador y en el puesto 13 de la Superliga (a 7 del líder Boca), el principal objetivo de la institución posó a ser la Copa Argentina.

Vale destacar que Independiente apostó fuerte al proyecto que lidera Sebastián Beccacece tras la salida de Ariel Holan. Invirtió cerca de 15 millones de dólares en refuerzos: Lucas Romero, Sebastián Palacios, Andrés Roa, Christian Chávez y Alexander Barboza.