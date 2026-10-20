Belén Bire, miembro del Pj local y exfuncionaria durante la gestión de Martín Piaggio, pasó por la mañana de Cero y Bolazo, y analizó la realidad del peronismo de cara a las elecciones del año que viene.

“Hay una evidente fragmentación que se viene transitando y quienes somos militantes esperamos que eso se pueda convertir en una alternativa a lo que estamos viviendo hoy, y que sea en unidad. Pero es evidente que esas tensiones hoy existen, pero deben convertirse en una unidad y en una alternativa. Con el peronismo solo no va a ser suficiente para presentarnos como alternativa, sino que necesitamos la unidad de todos aquellos sectores que entendemos que Milei está socavando la sociedad, y que esté cuatro años más, significaría el desguace total del estado y la sociedad. Hay una responsabilidad política y ética, esperemos que la dirigencia pueda convertir estas tensiones en una unidad”, manifestó Biré.

La exfuncionaria calificó al momento político argentino como “bisagra”: “Muchas personas que votaron a Milei, esperaban que viniera algo bueno, tenía una esperanza, pero evidentemente nadie cobró en dólares, si pagó la casta. Esa persona que depositó el voto, dejó de esperar. Enfrente hay que organizarse y el peronismo tiene que volver a ser una alternativa que pueda enfrentar al Gobierno de LLA”.