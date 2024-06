Biré habló de las alarmantes cifras de femicidios y recordó que son pérdidas “producto de un sistema con características patriarcales, que se lleva la vida de mujeres por ser mujeres”. “Hoy en día, más que nunca, es un debate muy profundo que tenemos que llevar adelante, y poder llegar a lugares comunes que nos permitan comprender la dimensión del problema del que estamos hablando”, aseveró.



La militante feminista y ex-funcionaria remarcó: “Hay un cambio de gobierno con un presidente que se pasó toda la campaña justamente en detrimento y negando las desigualdades estructurales, negando los homicidios, desde un lugar de absoluta impunidad en tanto a desconocer lo que la misma ciencia establece: las estadísticas, las cuestiones de género… no son inventos, sino que tienen un estudio muy profundo de quienes han llevado adelante distintas teorías que hoy nos marcan la realidad”.



“La realidad en la que hoy nos encontramos, donde se puede percibir cierto silencio, si se quiere, o que se nota la diferencia de lo que era antes y de cómo lo estamos atravesando hoy, tiene que ver también con que hay un Estado que está absolutamente retirado en estas cuestiones: un Estado que no propone, que no abre el debate, que no se compromete ni se responsabiliza en esa causa y que, por el contrario, la niega”, consideró.



Y sostuvo: “Es un momento en el que a la batalla cultural hay que darla más que nunca y contrarrestar desde lo social, desde los entramados sociales, el vaciamiento que está llevando adelante el Gobierno nacional. Sabemos que es muy complejo salir de una situación de violencia de género si no hay un Estado presente, si no hay recursos que permitan muchas veces hacer un movimiento, alquilar o irse del lugar donde estamos en una situación de violencia. Es innegable, indiscutible, la necesidad de que el Estado esté presente, tanto en Nación como en Provincia, como en la ciudad, para poder abordar estas problemáticas".